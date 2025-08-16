Nohely Arteaga e Iván Tamayo se unen en “matrimonio”

Suscríbete a nuestros canales

De la mano del Grupo Actoral 80 llega a Caracas una obra de enorme éxito internacional: “Escenas de la vida conyugal”, texto original del autor sueco Ingmar Bergman que tras romper paradigmas en el cine, la TV y el teatro de su país, se estrena en el Teatro Trasnocho con las actuaciones estelares de Nohely Arteaga e Iván Tamayo, bajo la dirección de Héctor Manrique.

Esta comedia dramática que cambió para siempre el concepto del matrimonio y paralizó a Suecia, viene de un éxito arrollador en España, Argentina, Perú, Chile y Uruguay, y ahora el GA80 la trae al país en su premisa de representar a autores de impacto mundial y con la misma versión escénica que ha triunfado en otros mercados.

Trasfondo de la obra

Es la historia de Juan (Tamayo) y Mariana (Arteaga), quienes relatan al público una secuencia de escenas que tiene que ver con su matrimonio y la relación que mantienen después de su divorcio, dentro de un ámbito atemporal y una dinámica donde alternativamente son personajes y narradores, rompiendo la cuarta pared y haciendo cómplice al público que se ve reflejado en muchas de las situaciones que ellos se plantean y resultan ser divertidas, dramáticas y abruptas, pero también conmovedoras y aleccionadoras.

Su director, Héctor Manrique confiesa que siempre quiso traer esta obra de Bergman a Venezuela, que se destaca por su universalidad y su vigencia.

“Es una historia de la que nadie se puede salvar, a todos nos toca, a los que hemos tenido una relación de pareja o afectiva, de ese tema tan extraordinario como es el amor y la vida en pareja”, dijo.

Sobre el montaje, confiesa que lo ha trazado bajo una vuelta a un “periodo blanco” en su estética de trabajo, donde deja que sea el espectador en su cabeza quien vaya poniéndole los colores a la obra y sobre la elección de los protagonistas, afirma que “es de esas obras que si no tienes un par de buenos actores, mejor no la hagas; pero en este caso contar con Nohely e Iván fue esencial para hacerla pues tienen muy buena química en escena, son actores muy potentes y ha sido un trabajo de ensayos de tres meses muy fértil e interesante”.

Horario de la obra

“Escenas de la vida conyugal” llega a las tablas nacionales desde el 22 de agosto en Trasnocho Cultural, con presentaciones los viernes a las 8:00 pm y sábados y domingos a las 7:00 pm.

Con entradas a un precio de $12,00 o su equivalente en moneda nacional; bajo la dirección, producción, musicalización y espacio escénico de Héctor Manrique, vestuario de Eva Ivanyi, asistencia de dirección de Sergio Malpica, asistencia de producción de Gisela Rojas, iluminación de José Jiménez, diseño gráfico de Pedro Borgo y fotografía de Aníbal Graffe.