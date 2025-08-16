Farándula

Nohely Arteaga e Iván Tamayo se unen en “matrimonio”

Los actores se han sumergido con el compromiso de sacar adelante la “Escenas de la vida conyugal”

Por Kleimar Reina
Viernes, 15 de agosto de 2025 a las 09:34 pm
Nohely Arteaga e Iván Tamayo se unen en “matrimonio”
Nohely Arteaga e Iván Tamayo / Cortesía
De la mano del Grupo Actoral 80 llega a Caracas una obra de enorme éxito internacional: “Escenas de la vida conyugal”, texto original del autor sueco Ingmar Bergman que tras romper paradigmas en el cine, la TV y el teatro de su país, se estrena en el Teatro Trasnocho con las actuaciones estelares de Nohely Arteaga e Iván Tamayo, bajo la dirección de Héctor Manrique.

Esta comedia dramática que cambió para siempre el concepto del matrimonio y paralizó a Suecia, viene de un éxito arrollador en España, Argentina, Perú, Chile y Uruguay, y ahora el GA80 la trae al país en su premisa de representar a autores de impacto mundial y con la misma versión escénica que ha triunfado en otros mercados.

Trasfondo de la obra

Es la historia de Juan (Tamayo) y Mariana (Arteaga), quienes relatan al público una secuencia de escenas que tiene que ver con su matrimonio y la relación que mantienen después de su divorcio, dentro de un ámbito atemporal y una dinámica donde alternativamente son personajes y narradores, rompiendo la cuarta pared y haciendo cómplice al público que se ve reflejado en muchas de las situaciones que ellos se plantean y resultan ser divertidas, dramáticas y abruptas, pero también conmovedoras y aleccionadoras.

Su director, Héctor Manrique confiesa que siempre quiso traer esta obra de Bergman a Venezuela, que se destaca por su universalidad y su vigencia.

“Es una historia de la que nadie se puede salvar, a todos nos toca, a los que hemos tenido una relación de pareja o afectiva, de ese tema tan extraordinario como es el amor y la vida en pareja”, dijo.

Sobre el montaje, confiesa que lo ha trazado bajo una vuelta a un “periodo blanco” en su estética de trabajo, donde deja que sea el espectador en su cabeza quien vaya poniéndole los colores a la obra y sobre la elección de los protagonistas, afirma que “es de esas obras que si no tienes un par de buenos actores, mejor no la hagas; pero en este caso contar con Nohely e Iván fue esencial para hacerla pues tienen muy buena química en escena, son actores muy potentes y ha sido un trabajo de ensayos de tres meses muy fértil e interesante”.

Horario de la obra

“Escenas de la vida conyugal” llega a las tablas nacionales desde el 22 de agosto en Trasnocho Cultural, con presentaciones los viernes a las 8:00 pm y sábados y domingos a las 7:00 pm.

Con entradas a un precio de $12,00 o su equivalente en moneda nacional; bajo la dirección, producción, musicalización y espacio escénico de Héctor Manrique, vestuario de Eva Ivanyi, asistencia de dirección de Sergio Malpica, asistencia de producción de Gisela Rojas, iluminación de José Jiménez, diseño gráfico de Pedro Borgo y fotografía de Aníbal Graffe.

Viernes 15 de Agosto de 2025
