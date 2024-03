Iván Tamayo cuenta la razón por la que su relación con Daniela Bascopé se enfrió (+Video)

El pasado 6 de septiembre de 2023, la actriz y cantante venezolana Daniela Bascopé usó su Instagram para informar que se había separado de su esposo, Iván Tamayo, con quien mantuvo una relación por diez años en el que tuvieron a su único hijo que nació en el año 2019. Aunque la criolla lo informó en ese momento, ya la ruptura se había dado un año antes. “Sigo adelante con mi vida”, recalcó Daniela.

Pese a que la relación siempre fui pública, el rompimiento trataron de mantenerlo bajo cuerda y luego de lo sucedido prefirieron no hablarlo mucho. Tuvieron que pasar varios meses para que Tamayo emitiera su opinión sobre el lamentable hecho, y fue en una entrevista con la animadora Gizel Mobayed para su podcast “Todo está escrito”.

En el reciente episodio, el actor comentó que se encuentra reparando su corazón pues fueron muchos años al lado de la madre de su hijo, por lo que actualmente no está preparado para comenzar una relación amorosa, así como también descartó la posibilidad de que el amor entre Daniela y él vuelva a renacer.

“Mi corazoncito ahorita se encuentra en reestructuración. Yo estoy ahorita en reconstitución, pero no me cierro a nada. Yo no me niego a nada. Sí estoy como en una etapa donde realmente estoy pendiente de mi pequeño, saber que está bien y que los otros dos estén bien. No sé si estoy ahorita en condiciones de iniciar una relación”, respondió el artista.

Entre risas, señaló que con los años los hombres van perdiendo testosterona por lo que no está preocupado en estar inmediatamente con otra mujer. Del mismo modo, se negó a regresar con la actriz. “Yo creo que las relaciones que perduran es porque hay un acuerdo de caminar en la misma dirección, una vez que eso se rompe y que cada quien quiere llevar caminos distintos es muy difícil tomar las riendas”, comenzó.

Por otro lado, el actor habló maravillas de Bascopé y destacó que la quiere y respeta mucho por todos los momentos hermosos que vivieron juntos. Además, resaltó lo buena madre que es con su hijo Santiago, bebé que nació el 25 de enero del año 2019.

Iván y Daniela comenzaron su romance en el año 2010 cuando grababan la telenovela “Harina de otro costal”, la cual protagonizó Bascopé con Christian McGaffney. Tras 7 años de un feliz noviazgo y una hermosa vida en México, decidieron contraer nupcias en una sencilla ceremonia.