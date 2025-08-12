Otro nieto de Water Poet hará su debut este domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Si ha que mencionar un ejemplar que en ese siglo ha resultado todo un éxito en el turf venezolano como semental es el irlandés Water Poet, ocho veces campeón como padrillo semental, tres veces campeón semental de dosañeros y campeón semental en su primer año le debutará un nieto este domingo en la reunión 31.

Nieto de Water Poet debuta este domingo

En la última carrera de la jornada dominical y sexta de las válidas del 5y6 nacional de la reunión 31 se correrá a partir de las 5:35 de la tarde y se reservó para caballos nacionales e importados de cuatro y más años, debutantes o no ganadores en una distancia de 1.300 metros y tiene una nómina de 14 ejemplares a correr.

En dicha nómina, el entrenador Henry Trujillo presentó la tarjeta del ejemplar Cedsrunner, un alazán de cuatro años, el cual será montado por el jockey aprendiz Julio Moncada en su primera participación como purasangre.

Cedsrunner es un macho alazán de cuatro años, nacido el 7 de marzo del 2021 en el Haras La Celeste y es propiedad del Stud Duart 66, el cual es un producto del semental Farraj en la yegua Ana Lady por Water Poet.

Como mencionamos al principio, Water Poet es considerado el mejor semental que ha tenido el turf venezolano en el siglo y uno de los mejores en la historia del hipismo criollo desde que llegó en 1999 al Haras San Isidro hasta que falleció en el 2016.

El último trabajo oficial del alazán esta marcado el 12 de julio del presente año, donde con A. Lea en silla marcó los siguientes tiempos: 14’2. 27’3. 40’3. 54’1 (800) /67. 84’3 / movido // R13’3, según el portal Jockey pronosticos.com por parte de la División de toma tiempos del INH.