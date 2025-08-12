Rafa y Chinin ponen el toque flamenco a Free Cover

Suscríbete a nuestros canales

Free Cover - Rafa y Chinin sacude las plataformas con una fusión latina y gitana resultado de la reunión musical de dos proyectos que gozan del reconocimiento y el cariño de la audiencia. Este free cover con pinceladas flamencas se grabó en District Miami el pasado18 de junio con un sold out de público en la grabación.

El trabajo audiovisual conecta de manera maravillosa a Venezuela con España, “uniendo a las dos naciones a través de la música como históricamente lo han estado”, comentan los artistas en torno al proyecto con Free Cover (@freecovervenezuela) que desde hace tres años rondaba su cabeza y en junio de este año se materializó.

Celebración a lo grande

“En 2022 escribimos un mensaje a los muchachos de Free Cover, soñando con la idea de hacer un medley de versiones flamencas y poder grabarlas con ellos en su formato, sabiendo que juntando los arreglos de ambos (Rafa y Chinin - Free Cover) más la calidad mundial de sus músicos, sería un hit. A principios de 2025 escribimos a nuestro gran pana Hernan Portillo (director musical de Nacho y parte importante de la familia Free Cover) obteniendo como respuesta un hermoso mensaje: ‘Todos los Free Cover estamos enamorados del trabajo que están haciendo’”, acotan Rafa y Chinin, quienes preguntaron a sus fans si querían verlos en un Free Cover y la respuesta fue contundente: cientos de mensajes apoyando la idea y la línea aérea Laser Airlines llevándolos hasta su destino.

Rafa y Chinin agradecen a toda la familia Free Cover, pero muy especialmente a “Daniel Enrique Bracho Romero “Chompa” y a “el negrito” Alejandro José Barrera Bermúdez los creadores dueños y genios de este maravilloso proyecto que ya es patrimonio venezolano en cada rincón del planeta.”

En constante creación

Rafa y Chinin se mantienen muy activos este 2025. En junio presentaron en plataformas Timón, sencillo que forma parte de su próximo disco “Decir Adiós”, que verá la luz a finales de año.

Timón destaca por su fusión de ritmos flamencos, latinos y toques pop, con una letra que habla del valor de aceptarnos a nosotros mismos tal y como somos, con orgullo y actitud ante la vida. La canción, escrita por los hermanos Rafa y Chinin, cuenta con la producción de Carlos Manuel Escalona Cruz y un hermoso videoclip dirigido por Juan De La Barra (Wuadara Films) y guión de “Rafa” (Rafael Llorente).

Dentro de sus proyectos habituales también destacan los “Cover Live Session”, que promocionan en paralelo a sus temas inéditos. En junio presentaron Pájaros de Barro y 19 Días y 500 Noches” (de Manolo García y Joaquín Sabina) y hace un par de semana lanzaron Qué bonito y Solamente Tú (de Rosario Flores y Pablo Alborán).