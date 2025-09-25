¿Aran One y Rosmeri Marval podrían tener otro bebé? Esto dijeron

Suscríbete a nuestros canales

Con una familia de dos hijos, Rosmeri Marval y Aran One han forjado un vínculo durante más de 10 años de relación. Ahora, en un capítulo nuevo de sus vidas, el cantante urbano asomó la idea de sumar a un nuevo miembro.

En una dinámica de preguntas y respuesta en la cuenta oficial del artista, una seguidora cuestionó sobre la posibilidad de traer al mundo a otro bebé. “Para cuándo otro sapi baby?, preguntó, a lo Aran se dirigió directo a su hija y su esposa para contar con su aprobación.

La pequeña Arantza Andrea, su segundo retoño, afirmó que quería una “hermanita chiquita”, sin embargo, su madre la interrumpió para que eligiera tener alguna muñequita.

Rosmeri Marval negada a tener otro bebé

A pesar de jugueteo con la pregunta, la actriz de “Somos tu y yo” dejo entrever que no quiere tener más hijos. Por el contrario, Aran One mostró su emoción por la idea de ampliar su pequeña familia.

Las estrellas de la serie juvenil, comenzaron a salir en medio del rodaje hace más de una década. Desde entonces, aquellos jovencitos fortalecieron su noviazgo a través del tiempo, y formaron una hermosa familia con el nacimiento de su primer hijo Ian Gael, el 30 de mayo de 2019; tres años más tarde le dan la bienvenida a su hija Arantza Andrea, el 23 de junio de 2022.