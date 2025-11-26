Yangervis Solarte recibe esta dura noticia por parte de su equipo en México

Suscríbete a nuestros canales

Los equipos de la Liga Mexicana de Beisbol ya comenzaron a planificarse de cara a la temporada 2026 y varios venezolanos han dado de que hablar en algunas decisiones de sus respectivas franquicias, incluyendo al experimentado Yangervis Solarte.

El ex grandeliga actualmente se encuentra jugando con los Tiburones de La Guaira en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. No obstante, en la liga veraniega del país azteca su futuro quedará en el "limbo".

Yangervis Solarte fue dejado en libertad:

Esto se debe a que la organización con la que cerró la campaña 2025, Leones de Yucatán, decidió dejarlo en libertad, según lo compartido por el medio "Beisbol Puro".

Después de comenzar la zafra con El Águila de Veracruz, el infielder venezolano pasó a la novena de Yucatán y a pesar de que dejó notables registros ofensivos durante 60 desafíos, decidieron no darle continuidad a su contrato.

Solarte dejó un alto promedio de .326, tras batear 65 imparables, incluidos 12 cuadrangulares y 12 dobles. Además, empujó 60 rayitas (promedió un remolque por juego) y anotó 45, todo eso en 230 apariciones al plato.

¿Yangervis Solarte podría estrenarse en la LMBP?

Aunque este bateador ambidiestro ya cuenta con 38 años, sigue demostrando que la ofensiva es algo en lo que siempre puede hacer el trabajo y esta decisión, simplemente podría abrirle las puertas en otra franquicia de la Liga mexicana.

Inclusive, Solarte podría optar por unirse a alguna organización de la Liga Mayor de Beisbol Profesional, dándole más jerarquía a este evento veraniego venezolano.