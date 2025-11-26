Alicia Machado se quiebra al hablar de Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Alicia Machado es una figura polémica y controversial que nunca tiene miedo al decir lo que piensa y siente. Sin embargo, también es una persona con muchos sentimientos que ha demostrado en una reciente entrevista hablando de lo mucho que ama Venezuela.

Alicia rompe en llanto

En una reciente conversación para el pódcast “El poder de los contactos”, Machado habló de lo mágico que fue su año como Miss Universo 1996, viajando por diversos lugares del mundo.

No solo viajaba para realizar publicidades, conocer a gobernantes y vivir la mágica experiencia, sino también para dar a conocer la hermosa cultura de Venezuela.

“Mi reinado fue mágica, ese era mi trabajo, ir por el mundo diciéndole lo maravilloso que era mi país”, expresó con mucho sentimiento la belleza, que ganó el título de belleza más importante del mundo en Las Vegas, Nevada.

En este sentido, rechazó como se maneja hoy la organización universal, rechazando el trato que recibió la Miss Universo Fátima Bosch, por parte del organizador y colaborador del certamen, el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil.

Detalles de la entrevista

Alicia en la conversación no solo habló de su carrera, sino también de los momentos más bonitos de su vida como la llegada de su hija Dinorah, su familia y lo mucho que le ha costado trabajar en su personalidad.

“Volvió otra vez un monstruo que estaba dentro de una cueva, es el monstruo de perder tu autoestima de un lugar del cual casi a veces no se regresa, de donde yo he vuelto. Hay mucha gente que no ha vuelto”, dijo muy conmovida.