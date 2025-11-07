Jacqueline Aguilera rechaza insultos de Alicia Machado: "Muy grosera"

Suscríbete a nuestros canales

La Miss Mundo 1995 y modelo venezolana Jacqueline Aguilera rechazó las recientes declaraciones de Alicia Machado en contra de Tailandia. A través de Instagram, la valenciana lanzó un fuerte comentario a su excompañera por decir que que la nación asiática no “servía”.

Fuertes palabras de Alicia

La situación comenzó hace días cuando Alicia realizó un live en Instagram, rechazando el trato que recibió la Miss Universo México Fátima Bosch, por el organizador de la edición número 74 Nawat Itsaragrisil.

Machado aseveró que el país que alberga el certamen este 2025, no era un bueno para tener a las misses compitiendo, y que era mejor que lo hubiesen realizado en República Dominicana.

“En República las hubiese recibido con los brazos abiertos y Telemundo hubiese realizado un show en tres días magnífico. Saquen a esas muchachas de ahí, es un país de mierd* que las mujeres deben rendirse a lo que dicen los hombres, sus playas están contaminadas”, dijo sin filtros.

Jacqueline responde

Las declaraciones despertaron muchos comentarios en las plataformas digitales, entre ellas de Jacqueline con quien Alicia compitió en el Miss Venezuela 1995 realizado en el Poliedro de Caracas.

En un comentario la directora del Miss Grand Venezuela, escribió: “Se le fue de las manos, sobre todo al referirse de un bello país como Tailandia. Muy grosera”, comentó.

Muchos internautas apoyaron las declaraciones de la belleza mundial considerando que la Miss Universo de 1996 fue vulgar al decir tantas cosas feas en un video.