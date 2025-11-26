LVBP: ¿Qué debe hacer Leones del Caracas con la llegada de Orlando Arcia?

Suscríbete a nuestros canales

Los Leones del Caracas tendrán que tomar diversas decisiones de cara al último mes de temporada regular. Según el periodista Efraín Zavarce, el campocorto venezolano Orlando Arcia se estará reportando a la organización para la próxima semana de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

De concretarse dicha incorporación, marcará uno de los movimientos más significativos de la recta final de temporada para el conjunto capitalino. Al mismo tiempo, obligará al cuerpo técnico comandado por José Alguacil a reconfigurar su estrategia especialmente defensiva.

La llegada de Arcia, quien actualmente es agente libre en Grandes Ligas, se convierte en un refuerzo de lujo y necesario para la actualidad de la franquicia caraquista. Su experiencia, entrega, liderazgo y compromiso les añadirían elementos valiosos a un roster que se ha visto inconsistente durante todo el año.

¿Quién será el shortstop con la llegada de Arcia?

Sin embargo, los Leones tendrán un “problema” que resolver. Actualmente, el equipo cuenta en el roster con dos campocortos: Brainer Bonaci y Livan Soto, aunque este último se incorporó alrededor de la cuarta semana del campeonato.

El caso de Bonaci es mucho más fuerte que el de Soto, considerando que está desde el primer día de la campaña y es uno de los candidatos a ganar el premio al Novato del Año. En 28 juegos disputados, tiene 20 carreras anotadas, 29 imparables, cinco dobles, cinco cuadrangulares, 17 remolcadas y promedio de bateo en .322.

Por su parte, Livan Soto solo ha podido jugar siete compromisos, pero al tener experiencia en la Gran Carpa, su presencia en la alineación con mayor constancia también sería positiva. En este lapso de tiempo, registra cuatro anotadas, cuatro hits, un doble, un triple, cinco ponches y promedio ofensivo de .211.

Lo cierto es que, con la llegada de Arcia al roster, los Leones deberán determinar quién ocupará el puesto principal en el campocorto y cómo distribuirán los turnos y la presencia defensiva en el cuadro interior, no solo de estos tres toleteros, sino de los demás jugadores que salen a la defensa.

Finalmente, la presencia de Orlando Arcia ofrece profundidad a la alineación en un momento crucial de la temporada en la que están en la lucha por quedarse con uno de los puestos de la clasificación a la postemporada en esta emocionante edición de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.