LVBP: Carlos Rodríguez le da buenas noticias al Magallanes con una racha fantástica

Suscríbete a nuestros canales

Despertaron los bates, y llegó un triunfo. Este martes 25 de noviembre, los Navegantes del Magallanes regresaron a la senda de la victoria, al vencer con contundencia a Cardenales de Lara en un duelo de batazos, por pizarra de 12-7, gracias a una excelente noche en la que lograron conectar nada más y nada menos que 15 imparables.

El equipo filibustero afrontó su primer compromiso con Kleininger Terán como coach de bateo principal del equipo, luego de la salida de Ender Chávez, anunciada en la mañana del mismo martes. Sin duda, el equipo respondió a la altura, tomando turnos positivos que permitieron una gran cantidad de situaciones de peligro.

Uno de esos bateadores que mostró sapiencia en la caja de bateo fue Carlos Rodríguez, quien se fue de 4-2 con par de carreras impulsadas, para redondear una noche sumamente productiva, y además, alargar una muy buena racha que lo convierte en un bateador clave para el presente magallanero.

La buena racha de Carlos Rodríguez

Y es que, con sus dos inatrapables ante el cuerpo de lanzadores de Cardenales de Lara, Carlos Rodríguez alcanzó la nada despreciable marca de 13 juegos consecutivos embasándose, lo que lo convierte sin duda alguna en uno de los bateadores más importantes de "La Nave".

En su rol de primer o segundo bate, el toletero zurdo ha tenido constantemente la misión de buscar contacto y llegar a base, y es justo lo que ha podido lograr. En esa racha de 13 compromisos, el oriundo de Valencia se ha ido sin hit en solo dos duelos, pero en ambos logró acumular por lo menos un boleto.

De hecho, de los 18 desafíos que ha disputado en la LVBP este año, Carlos Rodríguez se ha embasado en 15 de ellos, lo que lo convierte en un jugador que debe ser mejor aprovechado por sus compañeros, para fabricar las carreras que tanta falta le han hecho al Magallanes en esta zafra.