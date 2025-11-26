Aran One se defiende de las críticas por su música: “Fuera de aquí, hater”

Suscríbete a nuestros canales

En los últimos días, el cantante venezolano Aran de las Casas mejor conocido como Aran One, ha revolucionado las redes sociales tras recordar a su personaje en la icónica serie “Somos Tú y Yo”, donde interpretó al galán que enloqueció a todas.

En un video, el criollo se vistió tal como su personaje y provocó comentarios como: “Bellooo por siempre”, “Él es Arán, mi galán” y “Mi eterno amor”. Días después, sorprendió grabando en el estudio “El Rock de Arán”, el sencillo que popularizó en la serie.

A pesar de haber sido aplaudido por sus fans, amigos y colegas, el cantante no se salvó de las críticas que no tardó en responder de manera contundente.

Aran One no se quedó callado

En un comentario, un usuario escribió: “Es la única canción que ha pegado jajaja”, refiriéndose al “Rock de Arán”, un tema que hasta el sol de hoy es recordado por sus admiradoras y todo aquel que disfrutó de la producción de Venevisión.

Aunque este tipo de mensajes ya los había recibido, el caraqueño no lo dejó pasar por alto en esta oportunidad y, en la misma publicación le dio hasta con el tobo al internauta.

“Fuera de aquí, hater, no es la única, anda a reunirte con tus amigos hater que repiten como focas para desmeritar el trabajo de los demás, fuera de aquí mala vibra vaya a bailar ‘Ke Nivel’ y ver si pegas algo tú”, fue el contundente mensaje del criollo.

Entre burlas y aplausos, su mensaje se hizo viral y acumuló cientos de likes. Recordemos que, el artista tiene otras canciones como “Mi favorita”, “7P”, “Tus besos” y “Bestie”.

El camino de Aran One en la industria

Aran saltó a la fama gracias a su participación en la exitosa serie producida por Vladimir Pérez. Entró como parte del elenco masculino desde la primera temporada, destacando por su carisma, su talento para el canto y el baile, y su rápida conexión con el público adolescente.

En la serie interpretó a uno de los estudiantes del grupo protagonista, convirtiéndose en un rostro recurrente tanto en las escenas musicales como en las narrativas juveniles.

Su participación le permitió consolidarse como figura televisiva, obtener popularidad regional y abrirse camino en el mundo del entretenimiento.

Tras el final de “Somos Tú y Yo”, Aran continuó su carrera en la actuación, participando en producciones nacionales, pero fue la música donde terminó encontrando su mayor proyección.

Reestructuró su imagen artística bajo el nombre Aran One, lanzó sencillos urbanos y pop, y desarrolló una carrera como cantante que lo llevó a posicionarse en radios, eventos y plataformas digitales.

Hoy en día es reconocido principalmente como artista urbano y figura del espectáculo venezolano, con una base de fans que lo sigue desde aquellos primeros días en la serie juvenil que lanzó su carrera.