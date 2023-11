Aran One valora su crecimiento musical y habla de su experiencia en el Festival de La Orquídea

El actor y cantante venezolano Aran de Las Casas, mejor conocido como Aran One, ha sabido sorprender a su público al mostrar lo camaleónico que puede ser en su carrera profesional, y es que, el artista de 34 años está viviendo una gran etapa. Además, de estar pegado en la radio con sus canciones como "Tú vas a volver" y "7P", tuvo la oportunidad de regresar a la actuación, arte que lo llevó a despegar en el mundo del espectáculo.

Como parte de su gira de medios, De Las Casas nos visitó en el Bloque Dearmas y ofreció detalles de cómo ha estado viviendo su éxito en los últimos meses. En el mes de marzo se estrenó como director al llevar la batuta del videoclip de su tema "Tú vas a volver", y desde allí ha logrado despegar después de una gran pausa. En septiembre, volvió a romperla con "7P", una canción que demostró lo que es capaz de hacer por innovar.

En "7P", el caraqueño dejó boquiabierto al público al cantar en portugués, un idioma en el cual no era experto pero decidió arriesgarse. "Cuando tuve listo el tema me parecía un tema maravilloso pero sentía que le faltaba algo, un elemento diferenciador y ese elemento fue poder cantar en portugués", comentó.

"Soy bien fanático a la cultura brasilera y un día en el estudio salió la idea de hacer un verso en portugués y se lo propusimos a un artista (...) Se grabó la maqueta y la grabé con mi voz y pasó el tiempo, ya tenía que lanzar el tema, y dije: 'eso va pa' la calle con mi voz, eso va a ser viral, de alguna forma a las personas les va a extrañar Aran cantando en portugués'", agregó.

Luces, cámara... ¡acción!

El 16 de octubre regresaron a las pantallas venezolanas los culebrones y que mejor manera que con "Dramáticas", una teleserie transmitida por Venevisión que reunió en un mismo proyecto a estrellas de la talla de Lupita Ferrer, Mimi Lazo, Javier Vidal, Scarlet Ortíz, Roxana Díaz, Aroldo Betancourt, entre otros; y en el exitoso reparto juvenil también figuró el cantante, quien arrancó su carrera en la serie "Somos tú y yo".

Para él, fue una bendición haber regresado a la pantalla chica de esta manera, y además, en compañía de su esposa Rosmeri Marval, con quien también trabajó en la producción juvenil: "Me llamaron, mira hay esta oportunidad, estás en tu mejor momento en cuerpo, en físico, en redes, en todos lados, tienes que ser tú. No estaba en mis planes pero gracias a Dios y a la virgen fue un éxito también".

Una presentación de Doble de Diamante

Aran One continúa trabajando fuertemente para que su trayectoria siga tomando vuelo y recientemente recibió un premio que resumió todo lo que ha sido su esfuerzo. Antes de obtener la Orquídea Doble de Diamante, "One One" dio un espectáculo de calidad, acompañado de bailarines que adornaron la escena y junto a él, encendieron la tarima de la Plaza de Toros de Maracaibo.

"Para mí, desde el primer momento que me dieron la noticia fue un gran reto, porque no es secreto para nadie que me he esforzado muchísimo en mi carrera musical y de un año para acá es que he visto los resultados. Cuando me dieron la noticia de La Orquídea me emocioné muchísimo, quise dirigir el enfoque de mi presentación como un performance de unos premios, quise mostrar un Aran 2023", relató.

"Yo quería hacerlo tipo showcase, yo canté mis cuatro temas nuevos. Me impresioné muchísimo que 'Tú vas a volver' me lo cantaron más que 'Ke Nivel', o sea ese tema me ha sorprendido todos esos meses y yo lo subestimé", refirió sobre su puesta en escena el pasado 11 de noviembre.