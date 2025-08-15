Dodgers dan pésimas noticias sobre el venezolano Brusdar Graterol (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Brusdar Graterol se sometió a una cirugía de hombro en noviembre y esperaba poder lanzar en la segunda mitad de la temporada 2025 de Grandes Ligas. Sin embargo, los Dodgers de Los Ángeles anunciaron malas noticias sobre el lanzador venezolano, que se encuentra recuperándose todavía.

Estando sano, el derecho oriundo de Calabozo es una pieza clave en el bullpen de los californianos, pero sin duda que las lesiones y problemas físicos han sido su gran fantasma durante las últimas campañas, donde ha visto poco tiempo de acción. Entre 2023 y 2024, solo suma 75 encuentros disputados, que se traduce a 74.2 innings de labor.

Dave Roberts con malas noticias sobre Brusdar Graterol

El mánager de los Dodgers, Dave Roberts, reconoció que las posibilidades de que el venezolano Graterol vea acción esta temporada son mínimas. El lanzador derecho continúa su recuperación y, aunque se encuentra en Arizona con el equipo de desarrollo, no ha retomado aún las sesiones de pitcheo. La falta de actividad en el montículo complica su regreso en lo que resta de la campaña.

Sin duda que, su ausencia ha representado un golpe sensible para el relevo de Los Ángeles, que ha tenido que ajustar roles en busca de estabilidad. Por ahora, el plan del equipo es no apresurar su vuelta y priorizar su recuperación completa antes de pensar en un regreso.

Las lesiones han sido una limitante constante para este jugador, ya que estuvo en la lista de lesionados cinco veces con los Dodgers por problemas de codo u hombro antes de someterse finalmente a una cirugía para reparar el labrum del hombro derecho.

De por vida en Grandes Ligas, Brusdar Graterol tiene récord de 11 victorias, nueve derrotas, 2.78 de efectividad, 11 juegos salvados, 1.04 de WHIP y 148 ponches, todo esto en 188 juegos con los Dodgers.