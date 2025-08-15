Eugenio Suárez extraña su bate en su regreso a Seattle (+Declaraciones)

Eugenio Suárez tuvo una brillante primera mitad de campaña con los Cascabeles de Arizona, posteriormente fue cambiado a los Marineros de Seattle y desde entonces, su prodcción ofensiva decayó. El venezolano volvió a un equipo que ya conocía, pero en sus primeros juegos tras el cambio, no ha bateado lo esperado.
NOTAS RELACIONADAS
Este equipo de la Liga Americana y eln propio pelotero venezolano saben que está atravesando por un "slump", incluso él mismo aseguró que quiere poco a poco recuperar esa producción notable que había mostrado en Arizona en el inicio de campaña.
Eugenio Suárez sabe que debe hacer ajustes
Suárez admitió el jueves por la mañana que sus números reflejan un ligero bache en su desempeño, aunque se muestra optimista respecto a su recuperación. El tercera base prefiere llamarlo “un pequeño bajón” y asegura que no es motivo de preocupación ni de nerviosismo.
“Sé que quizá hoy o mañana empecemos a mejorar. Quiero seguir creyendo en lo que he estado haciendo y en lo que he trabajado, sin intentar ser un superhéroe ni hacer locuras. Simplemente ser yo mismo, disfrutar del momento y ganar partidos”, declaró Suárez.
Sus números han bajado considerablemente desde que volvió a Seattle, pero el equipo sabe que su presencia en el linuep es importante todos los días, así que simplemente él debe hacer los ajustes para empezar a producir como se espera.
“En algún momento, mis resultados, mis buenos turnos al bate, mis hits, mis jonrones o mis carreras impulsadas se verán reflejados. Simplemente no quiero estar nervioso por eso. Solo quiero seguir siendo yo mismo y disfrutar del proceso”, agregó
Desde que llegó a los Marineros de Seattle, Eugenio Suárez ha jugado 13 encuentros, donde registra apenas seis imparables, entre ellos un doble y un jonrón. Además, tiene cinco carreras remolcadas, seis anotadas y un average de .125, un número bajo, pero que buscará mejorar para darle victorias a su equipo pensando en los Playoffs de MLB.