Integrante de La Melodía Perfecta abre fuego contra Aran One

Desde hace unos días, viene rodando como pólvora en redes sociales, una nueva polémica que involucra a Gabo de La Melodía Perfecta, quien lanzó declaraciones fuertes sobre un conflicto que tuvo con su colega, Aran One.

En una entrevista para ‘El Candelero’, el artista acusó directamente a Aran de emitir comentarios despectivos en su contra y en contra de Mandi Meza, quien en ese momento era su pareja.

“La única forma que a ti te importe es que te guste Mandi o yo”, fueron parte de las palabras que Gabo le soltó a su “contrincante” en una ocasión.

Origen del conflicto entre Gabo y Aran

Según Gabo, todo tiene su raíz en una reunión entre amigos donde el actual esposo de Rosmeri Marval habría hecho observaciones poco amables hacia él y Mandi, quienes estaban presentes. La acusación habría sido transmitida al de La Melodía Perfecta por terceros, lo que intensificó el malestar.

Molesto, el cantante de “Juntos” decidió encarar la situación públicamente afirmando que, Aran One cuyo nombre real es Aran de las Casas se ensañó más con su ex que con él.

Cara a cara entre los artistas

La disputa escaló cuando se dio un intercambio directo entre los artistas. El hermano de Gio Martínez confrontó a De Las Casas por sus comentarios, y este le respondió que también había escuchado rumores sobre críticas a su disco.

En palabras del integrante de La Melodía Perfecta: “No hiciste un buen disco; la música es así”, refiriéndose al proyecto discográfico que estrenó el también actor hace un tiempo.

Mandi Meza, por su parte, intentó poner paños fríos al asunto. En su intervención, manifestó que, que el tema ya se abordó con madurez entre todas las partes involucradas, sugiriendo que la confrontación directa no era necesaria.

Hasta ahora, Aran One no ha emitido una versión oficial al respecto, dejando el silencio como parte de su estrategia mediática.