Importante influencer colombiano llegará a Venezuela

De la mano de Fedeindustria, el colombiano Felipe Saruma, uno de los creadores de contenido más importantes, exitoso y respetados de Latinoamérica, estará en Caracas con su conferencia “Profesionalmente Empírico”.

Grandes conocimientos con Felipe Saruma

En los espacios del Hotel Eurobuilding, Saruma dará detalles de cómo ha llevado su profesión y el arte de las ventas a otro nivel, con la excelencia como bandera y un compromiso inquebrantable con el crecimiento de su comunidad.

Este creador de contenido viene a compartir sus conocimientos y estrategias de ventas de alto impacto diseñadas específicamente para empresarios, emprendedores, creadores de contenido y marcas.

Fechas y precios de entradas

El evento se llevará a cabo el próximo 4 de diciembre a partir de las 4 de la tarde. A través de Maketicket pueden adquirir las entradas y aquí te dejamos los precios:

GENERAL: $35

GOLD: $70

DIAMANTE: $90

PLATINO: $110

La buena noticia es que, quienes deseen comprar sus boletos con facilidades de pago, podrán hacerlo utilizando la aplicación Cashea.

La trayectoria de Felipe Saruma

Este colombiano es conocido por sus videos humorísticos, emotivos y de estilo cinematográfico en redes sociales, especialmente en TikTok, Facebook e Instagram. Su popularidad creció gracias a su talento para la edición, su narrativa visual y su carisma frente a la cámara.

Saltó aún más a la fama por su cercanía con la familia de la fallecida influencer Legarda y, posteriormente, por su relación y matrimonio con la también creadora Andrea Valdiri, con quien formó una de las parejas más mediáticas del entretenimiento digital colombiano.

Aunque luego se separaron, Saruma se mantuvo como una figura muy seguida y respetada en redes. Hoy es reconocido como uno de los influenciadores más creativos de Colombia, productor audiovisual, empresario y referente dentro del contenido emocional y familiar.