Álvaro Finol enciende las alarmas: "Cuidado, mis favoritos secretos no es los que todos marcan"

Suscríbete a nuestros canales

Álvaro Finol, jinete zuliano que forma parte del grupo de experimentados profesionales activos en el óvalo de Coche, demostró que sus condiciones se mantienen intactas y que todavía tiene mucho que aportar sobre los purasangres. En una entrevista concedida hoy al equipo de Meridiano Web, el látigo conversó sobre sus objetivos inmediatos.

Cuidado: Buen Dividendo Entrevista Álvaro Finol

De la mano de su agente, Havid Salazar, Finol buscará este domingo volver al recinto de ganadores, un espacio que no visita desde el pasado mes de agosto. En esta ocasión, el jinete cuenta con tres oportunidades muy claras para sumar una nueva victoria a su destacada trayectoria profesional.

Primera carrera de la tarde Finol y tu compromiso será con el ejemplar Vinicius Jr. en recorrido de 1.800 metros.

- Tuve la oportunidad de montar a este caballo en su actuación anterior, donde se acercó notablemente al final. Ahora, considero que el recorrido de 1.800 metros le resultará ideal, ya que es un ejemplar netamente fondista. Buscaremos desarrollar la mejor estrategia para hacer una gran carrera.

Luego en la cuarta carrera en recorrido de 1.100 metros tendrás la oportunidad de montar a la debutante Gran Amelia.

- Sí, esta yegua hará su debut con un buen papel. Ha cumplido a la perfección en todos sus ejercicios, incluso en el aparato de partidas, donde se mostró perfecta. La tengo en muy buen concepto y esperamos que tenga una actuación sobresaliente, con el potencial de ganar la carrera.

La Rinconada: Compromisos Datos 5y6 nacional

Para el 5y6 nacional el tercer compromiso es en el lomo del ejemplar Mateo Of Boston.

- Este caballo anda en una condición espectacular en cancha. Lo conozco a la perfección y tengo plena confianza de volver a llevarlo al paddock de ganadores. Para esta ocasión, el puesto de pista número uno es una ventaja que le sienta de maravilla, ya que él corre de forma excepcional pegado a la baranda. Daré lo mejor de mí; les aseguro que me gusta para ganar la carrera y no deben dejarlo fuera de sus combinaciones.