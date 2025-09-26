Farándula

Premios Juventud 2025: venezolanos brillan en su llegada a Panamá

Los premios se llevan a cabo por primera vez en Ciudad de Panamá 

Kleimar Reina
Jueves, 25 de septiembre de 2025 a las 08:16 pm
La noche más importante de la música: Premios Juventud 2025, se está llevando a cabo en la Ciudad de Panamá, y los artistas están llegando a la alfombra azul. Los venezolanos no podían faltar a su cita con las premiaciones.

En esta edición número 22 de los premios se celebran por primera vez fuera de Estados Unidos, sin embargo, este notable cambio no afecta a fiesta latina que se armará en el en el Centro de Convenciones Figali.

Venezolanos en Premios Juventud

El dúo del momento Alleh y Yorghaki están presentes en la alfombra azul, ambos posaron por separado y luego en conjunto.

La presentadora de Univisión, Migbelis Castellanos llegó en compañía de su esposo y padre de su hijo Jason Unanue, esta noche la venezolana forma parte de los hosts en la alfombra azul.

Stephany Abasali, Miss Venezuela 2024, sorpresivamente está en los Premios Juventud, así lo hizo saber en sus redes sociales.

Mari “La Carajita” llega una vez más a las premiaciones para cantarle al público.

