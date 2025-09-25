Cómo ajustó la gran opción de Gaceta Hípica generará mucha expectativa en su debut para el 5y6 de la R37

Suscríbete a nuestros canales

El tercer meeting del año avanza a toda marcha. Este domingo 28 de septiembre, los aficionados disfrutarán de un día lleno de adrenalina, con cada carrera que acerca a los ejemplares al final de la temporada.

Asimismo, el hipódromo La Rinconada presenta la trigésima séptima reunión, pues se incluye un total de 12 carreras sin eventos selectivos, pero se realizará una condicional especial para caballos nacionales e importados de tres y más años.

La novena competencia, tercera válida para el juego del 5y6 Nacional es para caballos nacionales e importados de tres años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.100 metros.

De los 11 corredores inscritos se encuentra el potro St Germain (número 10), nacido y criado en el Haras Los Samanes, Polo & Racing, el cual, será montado por el efectivo jinete Robert Capriles y entrenado por César Morón, que hará su debut en esta prueba válida y defenderá con los colores del Stud Don Rafael V.

Este alazán, es un producto del semental Grand Adventure en Miss Overdrive por A. P. Warrior, se perfila como el primer favorito y la gran opción para la revista con la mayor trayectoria en el deporte hípico venezolano: Gaceta Hípica.

Este martes 23, el debutante del trainer Morón galopó suave en pelo, y el día miércoles 24, galopó dos vueltas, en silla. Ambos ejercicios fueron publicados en la hoja de ejercicios de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

