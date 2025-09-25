Te revelamos el "dato corrido" que todos buscan y que podría darte la victoria en la primera válida

Suscríbete a nuestros canales

Para cerrar con broche de oro el último domingo de este mes de septiembre, el hipódromo La Rinconada presenta acostumbrada reunión número 37, con la programación de 12 competencias sin cortes selectivos, pero se realizará una condicional especial para caballos nacionales e importados de tres y más años.

La jornada para el 5y6 Nacional se inicia en la séptima competencia y está reservada para yeguas nacionales e importadas de seis y más años, ganadoras de tres y cuatro carreras (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.200 metros, pautada ´para las 3:30 de la tarde.

La Rinconada: Dato más corrido 5y6 Ejemplar Datos hípicos

De las 10 participantes que conforma la nómina, Quality Princess es una de ellas, con el número 1 en la gualdrapa, será montada por el aprendiz destacado Winder Véliz y preparada por José Gregorio Rodríguez, al mismo tiempo es primera favorita para Gaceta Hípica.

Con campaña pistera de 4 victorias para 38 presentaciones, está hija del Big Prairie se ha mostrado muy distinguida en sus actuaciones anteriores y prueba de esto es su última competencia disputada el día 31 de agosto para este mismo lote, pues llegó ocupó un cuarto lugar a 6 3/4 cuerpos de la ganadora Ambrosia.

Aparatazo: La Rinconada

El día miércoles 24 de septiembre, Quality Princess reconoció el aparato, en silla con su traqueador J.G. Contreras informado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).