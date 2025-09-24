¡Atención Hípicos! El verdadero "Video" del 5y6 nacional saldrá en la quinta válida

Suscríbete a nuestros canales

A solo días de una nueva jornada de carreras en el Hipódromo La Rinconada, la fanaticada hípica ya está en la búsqueda de los datos de última hora. La emoción crece a medida que se acercan las 12 interesantes competencias, donde afinar el pulso será crucial para realizar las diferentes jugadas exóticas.

En la mayoría de las pruebas, existen factores que pueden influir significativamente en el rendimiento de un ejemplar, afectando sus posibilidades de triunfo. Por ello, el equipo de Meridiano Web se mantiene vigilante a cada detalle, con el objetivo de ofrecer la información más precisa y valiosa antes de la reunión 37.

La Clave del 5y6: Super Explosiva Busca Reivindicarse La Rinconada

La octava carrera del programa, que a su vez constituye la segunda válida del 5 y 6 nacional, contará con una nómina inicial de once participantes. Todas las competidoras irán tras una parte del premio adicional especial de $20.800, en un disputado recorrido de 1.300 metros.

Desde el puesto de pista número diez, la castaña de cuatro años, Super Explosiva, se perfila como una rival de cuidado. Su actuación más reciente estuvo plagada de contratiempos: no solo arrancó mal y su jinete salió desacomodado, sino que también sufrió varios tropiezos durante el trayecto. Lo más notable es que, a pesar de estos incidentes, la yegua demostró una enorme valentía, para finalizar muy cerca de la ganadora Yankee Lake, separada apenas por un pescuezo.

Para esta ocasión, la yegua repite al profesional Robert Capriles en la silla. Además, la mejora en el puesto de partida es significativa, pues sale por la parte externa. De no presentarse inconvenientes, Super Explosiva buscará decidir la carrera y, de concretar el triunfo, abonará un excelente dividendo que podría darle un gran impulso a los cuadros del 5y6 nacional.

Pedigree: Victorias Carreras La Rinconada

Super Explosiva es una descendiente del semental Gala Award en Princesa Miranda por Deliberately que hasta ahora ostenta un récord de 11 actuaciones para cero victorias