¡Alarma en el 5y6! El ajuste de una rival pone en jaque a la gran favorita nacional

El juego del 5y6 Nacional iniciará a la altura de la séptima competencia de la trigésima séptima reunión este domingo 28 de septiembre en el hipódromo La Rinconada.

Un total de nueve (09) ejemplares yeguas nacionales e importados de 6 y más años, ganadoras de 3 y 4 carreras conforman una nómina que tuvo variación por el retiro de última hora de la yegua Lady Rocket, primera válida por un premio a repartir de $23.400 en un recorrido de 1.200 metros y donde para muchos luce como una fija la yegua Quality Princess.

Uno de las participantes que buscará tumbar esa fija es, Elorza Princess (número 09), un producto de Itsaknockout en Queen Margarita por Solitary Vision, que para esta ocasión la pupila de Rubén Lanz vuelve a las manos del jinete profesional Francisco Quevedo.

Su más reciente actuación arribó con el aprendiz Ángel Ybarra en la tercera casilla a solo cuatro cuerpos de la ganadora Sweet Flower en el mismo recorrido que este domingo le toca enfrentar.

La mañana de ayer 24 de septiembre ajustó: 16,2 30,2 42,2 (600MTS) (EP) 56,2/ 72,4// contenida y muy bien al final con remate de 12 con traqueador Raúl Borges. Así lo dio a conocer la División de tomatiempos del INH en su reporte semanal que pública en las diferentes redes sociales del INH.

Quality Princess: Será la más cotizada del público apostador principalmente porque ya se ganó a varias de la que aquí corre y viene de llegar muy cerca de una yegua muy superior como lo es Ambrosia.

Con el retiro de Lady Rocket, pareciera que las dos yeguas antes mencionadas están llamadas a decidir esta primera válida del 5y6 nacional.