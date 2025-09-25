El 5y6 se queda sin una favorita: Retiro de peso obliga a recalcular pronósticos en la reunión 37

Suscríbete a nuestros canales

En horas de la mañana de este jueves 25 de septiembre, el Instituto Nacional de Hipódromo (INH por sus siglas) publicó a través de sus plataformas digitales un nuevo ejemplar retirado en la programación de la jornada del 5y6 nacional de la reunión 37 del hipódromo La Rinconada.

Carreras: La Rinconada Yegua Retirada

Se trata de la yegua Lady Rocket, que se encontraba inscrita para participar en la séptima carrera, primera válida para el juego de las mayorías con el número 10 en la gualdrapa, en distancia de 1.200 metros.

Además, iba a reaparecer al óvalo caraqueño tras un parón de 98 días sin correr. Esta castaña de seis años contaba con la monta del jockey aprendiz Leomar Sangronis y era entrenada por José García, al mismo tiempo era la segunda favorita para la revista de mayor circulación del deporte hípico venezolano: Gaceta Hípica.

La nacida en el Haras Los Caracaros posee campaña de 13 actuaciones con cuatro victorias. La última competencia en la arena de Coche fue el pasado 22 de junio, la cual, llegó séptima a 13 cuerpos de la ganadora Yaqui Desings.

Motivo del retiro de Lady Rocket

De acuerdo con la información del INH publicada en su cuenta de redes sociales, la razón del retiro de la presentada por José García es por escaparse durante los traqueos.