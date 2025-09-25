Entérate del ajuste de la línea de Gaceta Hípica que podría cambiar tu suerte en el 5y6 dominical

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada presentará la trigésima séptima reunión este domingo 28 de septiembre y en esta ocasión tendrá una programación de 12 competencias sin pruebas selectivas, pero incluirá una condicional especial para caballos nacionales e importados de tres y más años.

La Rinconada: Línea Gaceta Hípica 5y6 Nacional Datos Hípicos

Dentro de la cartelera se correrá la décima competencia, cuarta válida para el 5y6 Nacional reservada para caballos nacionales e importadas de tres años, ganadores de una carrera (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.200 metros, con una nómina de nueve participantes más el premio especial adicional de 28.600 dólares.

El castaño tresañero Grandiossus (número 7) es una de los participantes inscritos para esta válida, con la monta por primera vez del destacado aprendiz Winder Véliz, y entrenado por Rafael Cartolano para los colores del Stud V&V, al mismo tiempo es primer favorito y la línea para Gaceta Hípica.

En su última actuación en la arena caraqueña del día 07 de este mes fue capaz de llegar segundo a 1 1/2 cuerpo del victorioso Doble Ataque para este mismo recorrido de 1.200 metros.

Ajuste: 5y6 La Rinconada

El día miércoles 24 de septiembre, el nacido y criado en el Haras La Primavera ajustó 32 segundos exactos para 400 metros, en pelo, cómodo informado por la hoja de ajuste de la División de Toma Tiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritos de la carrera: Ejemplares