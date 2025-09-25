En carrera de muchos datos esta yegua ajustó contenido y de ganar tumbaría los cuadros de la pared en la R37

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) tiene este domingo la reunión 37 de la temporada en el 2025, con una programación de doce carreras de caballos, que comenzarán a partir de la1:00 de la tarde en el óvalo de Coche como sede.

La undécima carrera, quinta válida tuvo un llamado para yeguas nacionales e importadas de tres años debutantes o no ganadoras. En ella se inscribieron un total de 11 participantes.

Dicha carrera desde ya se manejan muchas informaciones, es por ellos que los aficionados a las carreras de caballos siempre están pendientes de la información con mira a la elaboración de cuadro de 5y6 que para esta ocasión cuenta con $1.250.000 a repartir para cuadro único.

Ajuste de la castaña nieta de Water Poet: La Rinconada

María Bonita es una castaña hija de Ekhlaas en Princesa Proto por Water Poet que a pesar de contar con tres actuaciones siempre han esperado por ella desde su debut.

Para esta ocasión regresa a la pista luego de 77 días sin correr y por primera ocasión será montada por el jinete profesional Yamper González. Su última aparición en pruebas públicas fue el pasado 13 de julio del presente año y volvió a correrse como dato, pero desafortunadamente carga afuera en la partida y esto le resta toda opción para llegar en la octava casilla con la monta de José Gilberto Hernández.

Según el reporte de ajustes publicado en todas las plataformas digitales del Instituto Nacional de Hipódromos el ejemplar ajustó el día de ayer miércoles de la siguiente manera: 13 25 (400MTS) (EP) 2da vuelta, recta de enfrente, muy veloz con remate de 12 y la monta de Carlos Brito.

Favoritas de la carrera: 1.100 metros