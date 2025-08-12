Pedigrí de lujo: Hija de Panzer Barcelona y medio hermana de ganador del Clásico del Caribe debuta en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La tarde del domingo 17 de agosto del 2025 en el óvalo de Coche se correrá la reunión hípica número 31 del año en el marco de la fecha 17 del segundo meeting del turf nacional donde se correrán 12 carreras y en una de ellas debutará la potra de tres años Aguamarina.

Medio hermana de un ganador del Caribe debuta el domingo

En la novena competencia dominical de la reunión 31 y tercera de las válidas del 5y6 nacional con hora de partida de las 4:20 de la tarde se reservó una prueba para yeguas nacionales e importadas de tres años, debutantes o no ganadoras en un recorrido de 1.110 metros.

Dicha prueba, tiene una nómina original de 11 potras a competir donde el entrenador Jefferson Rivas ha firmado el debut de la yegua castaña Aguamarina con la monta del jockey profesional Rafael Solano y presentada por Jefferson Rivas para el Stud F.G.R.I.

Aguamarina es nacida el 21 de marzo del 2022 en el Haras Montesano, es un producto del campeón pistero y semental criollo Panzer Barcelona en la yegua madre Frances In Command por Depuy Minister.

La potra se presenta como uno de los debuts más llamativos de la jornada, al ser hija del dos veces ganador del Clásico Presidente de la República G1, Panzer Barcelona, mientras que su yegua madre es también mamá de El de Chine, ganador del Clásico Internacional del Caribe G1 del 2012 bajo el entrenamiento de Juan Carlos Ávila y Emisael Jaramillo en las riendas.

El trabajo más reciente de Aguamarina lo realizó de manera oficial el pasado 9 de agosto en silla con parciales de:

15. 28’4, 41’4 55’2 (800) 69’3 2p. / cómoda / remate de 13’4, informó la División de Tomatiempos del INH.