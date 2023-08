Conoce a esta hija de Panzer Barcelona que debutará el domingo en La Rinconada

Para cerrar la cartelera de la reunión 31 de este domingo 13 de agosto en el hipódromo La Rinconada, se escenificará la décima carrera, última del 5y6 en distancia de 1.200 metros para toda yegua de tres años, debutantes o no ganadoras.

En la misma, competirá por primera vez una alazana de tres años que nació el 18 de febrero de 2020 en las tierras orientales del Haras La Orlyana. Su nombre es Catira Milena y la entrena Miguel Cortez. Su jockey será el aprendiz Yoelbis González con 50 kilos.

El pedigrí de Catira Milena es muy llamativo. Es uno de los nuevos productos del campeón Panzer Barcelona, el hijo de Scat Daddy que corrió para los colores del Stud Alvajos y logró importantes éxitos selectivos en La Rinconada, entre ellos dos veces el Clásico Presidente de la República (G1), el Clásico Copa de Oro (G1) y el José María Vargas (G2), además de llegar tercero en el Clásico Simón Bolívar (G1) detrás de Jorge Zeta.

La madre de esta debutante es Frances In Command, que parió nada más y nada menos que a El de Chiné, campeón del Caribe en el 2012 en una de las más emocionantes victorias de Venezuela en el cotejo decembrino internacional. Frances In Command también dio como productos a los selectivos Someone Like You, ganador de 6 en 24 y Summa Cumlaude, con campaña de 21-8 y una victoria clásica en Valencia.

Catira Milena saldrá por el puesto 3 en un grupo de 14 participantes. Enfrentará a las rivales que están cotizadas como La Gran Esperanza, Glaseada, Go Nany Go y Nymeria. La hora de partida de la de cierre es a las 5:15 de la tarde.