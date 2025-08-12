Hilda Abrahamz denuncia estafa al ser contratada como embajadora de una marca

Suscríbete a nuestros canales

La primera actriz venezolana Hilda Abrahamz denunció que iba ser víctima de una estafa a través de una marca reconocida que la contactó para ser imagen, sin embargo, en medio del proceso descubrió una gran mentira.

A través de redes sociales, explicó como una marca española con reconocimiento internacional contactó a su equipo de trabajo para que fuera embajadora en Latinoamérica de la marca, como toda oportunidad decidieron confiar y aceptar la propuesta.

Con contrato de por medio, la “famosa” marca envió la clausulas para firmar y comenzar el proceso de colaboración. “Mandaron un contrato súper profesional, con datos reales, hasta usaron la dirección de la empresa en Nueva York para darle más “peso”. Firmamos, confiamos, porque aquí no trabajamos a la ligera, tenemos abogados, expertos en redes y todo el equipo armado”, explicó.

Estafa en proceso

Cuando todo iba “bien” la estafa estaba a punto de efectuarse, al momento que la supuesta empresa le envió a Hilda Abrahamz un tracking de una empresa de envíos, allí debía pagar casi 3 mil dólares con la promesa de un reembolso.

“Mi equipo puso manos a la obra, investigó la marca, habló directamente con la empresa real, revisó el supuesto cargamento de 12 kilos de ropa…”, señaló la actriz, fue allí que se dieron cuenta que todo era parte de una trampa.

La criolla sospechó aún más cuando afirmó tener el dinero en efectivo para hacer el, pero, exigieron que fuera en tarjeta, una señal clara para desconfiar.

“Quiero que esto sirva de alerta: no todo lo que brilla es oro, ni toda oferta es real”, reflexionó Abrahamz.

La antagonista de ‘Ka Ina’ mostró partes de las pruebas del fraude del cual iba a ser parte, con capturas de las conversaciones y correos electrónicos de la supuesta marca, de la cual no quiso revelar el nombre.