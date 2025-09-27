Juegos para este sábado 27 de septiembre en la MLB

Suscríbete a nuestros canales

Todo está listo, para lo que será la penúltima jornada de la presente campaña en Las Mayores y por lo tanto, debes saber cuáles serán los enfrentamientos que se efectuarán en este sábado, 27 de septiembre.

En esta fecha, se podrían completar los dos clasificados a postemporada que faltan en la Liga Americana, depende de los resultados. Mientras que en el viejo circuito es oficial que todo se definirá en el último día.

Dos lanzadores venezolanos deben subirse al montículo hoy: Ranger Suárez y Eduardo Rodríguez, quien podría tener su última apertura del año.

Juegos para hoy en la MLB:

- Orioles de Baltimore vs Yankees de Nueva York 1:05pm

- Cardenales de San Luis vs Cachorros de Chicago 2:20pm

- Rays de Tampa Bay vs Azulejos de Toronto 3:07pm

- Medias Blancas de Chicago vs Nacionales de Washington 4:05pm

- Rockies de Colorado vs Gigantes de San Francisco 4:05pm

- Tigres de Detroit vs Medias Rojas de Boston 4:10pm

- Mets de Nueva York vs Marlins de Miami 4:10pm

- Mellizos de Minnesota (Mick Abel) vs Phillies de Philadelphia (Ranger Suárez) 6:05pm

- Piratas de Pittsburgh vs Bravos de Atlanta 7:15pm

- Rangers de Texas vs Guardianes de Cleveland 7:15pm

- Rojos de Cincinnati vs Cerveceros de Milwaukee 7:15pm

- Cascabeles de Arizona (Eduardo Rodríguez) vs Padres de San Diego (Michael King) 8:40pm

- Astros de Houston vs Angelinos de Anaheim 9:38pm

- Dodgers de Los Angeles vs Marineros de Seattle 9:40pm

- Reales de Kansas City vs Atléticos de Oakland 10:05pm.