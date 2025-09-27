Resultados de la MLB en este viernes 26 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

Ya culminaron todos los desafíos en el último viernes de la temporada regular 2025 en el mejor beisbol del mundo y evidentemente, hay que chequear cómo quedaron los resultados en esta determinante de la zafra.

En esta ocasión, los bateadores le ganaron la batalla a los lanzadores, con un gran producción de rayitas en la mayoría de los desafíos y los dos brazos abridores venezolanos, Yoendrys Gómez y Germán Marquez, igualmente fueron bateados.

Resultados de la MLB en este viernes:

- Cardenales de San Luis 1-12 Cachorros de Chicago

- Medias Blancas de Chicago 10-9 Nacionales de Washington

- Mellizos de Minnesota 1-3 Phillies de Philadelphia

- Orioles de Blatimore 4-8 Yankees de Nueva York

- Rays de Tampa Bay 2-4 Azulejos de Toronto

- Rangers de Texas 7-3 Guardianes de Cleveland

- Mets de Nueva York 2-6 Marlins de Miami

- Tigres de Detroit 3-4 Medias Rojas de Boston

- Piratas de Pittsburgh 9-3 Bravos de Atlanta

- Rojos de Cincinnati 3-1 Cerveceros de Milwaukee

- Astros de Houston 3-4 Angelinos de Anaheim

- Dodgers de Los Angeles 3-2 Marineros de Seattle

- Rockies de Colorado 3-6 Gigantes de San Francisco

- Reales de Kansas City 3-4 Atléticos de Oakland

- Cascabeles de Arizona 4-7 Padres de San Diego.