Exreina venezolana regresa para ser parte del Miss Venezuela 2025

La temporada de la belleza está a nada de comenzar luego de la realización de la EPI, el pasado viernes 8 de agosto, y entre las noticias más asombrosas está el regreso de la exreina venezolana Ileana Márquez Pedroza al Miss Venezuela 2025.

Aunque es imposible que vuelva a concursar, pues en 2023 se coronó como la Miss Venezuela, Ileana vuelve a la organización como presentadora, una faceta de la cual ha disfrutado en el matutino Portadas y En Casa con Telemundo, luego de su paso por el Miss Universo.

No cabe duda que la criolla tiene talento para ser animadora, por ello, la Organización Miss Venezuela le puso el ojo para que formara parte de la temporada de la belleza. Recordemos que durante el Miss Universo con su participación logró clasificar y quedar como cuarta finalista.

Ileana Márquez Pedroza como animadora

Aunque desde hace un día el rumor del regreso de la exreina de belleza al Miss Venezuela se esparcía por redes sociales, nada estaba confirmado. Fue este 12 de agosto, a través del magazine de Venevisión que se dio a conocer la noticia.

Ileana Márquez Pedroza fue revelada como animadora de “Miss Venezuela 2025: el reality” que todavía no tiene fecha de estreno, pero ha generado intriga entre los fanáticos de los certámenes de belleza.

La modelo, de 29 años, no solo expresó su emoción por esta nueva etapa profesional, sino también invitó a todo su público a no perderse este nuevo programa que pronto estará disponible.