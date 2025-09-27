SITSSA anuncia nuevas tarifas en rutas urbanas y suburbanas (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

A través de las redes sociales, el Sistema Integral de Transporte Superficial S.A. (SITSSA) anunció las nuevas tarifas urbanas y suburbanas que entrarán en vigencia a partir del lunes 29 de septiembre, en cumplimiento con lo establecido en Gaceta Oficial N° 43.218. De este modo, los usuarios deberán ajustar su presupuesto para garantizar sus traslados en el territorio nacional.

Bajo el lema de “viaja seguro y cómodo”, los ciudadanos podrán trasladarse desde Los Cortijos a Caucagüita por un precio de 30 bolívares. También, desde La California con destino a Brisas del Ávila por un monto de 30 bolívares.

Desde el terminal de Oriente, pueden dirigirse a diferentes ubicaciones, como:

La California: Por 30 bolívares.

Caucagua: Por 60 bolívares.

Higuerote: Por 68 bolívares.

Río Chico: Por 68 bolívares.

Mientras que desde el Terminal Hugo Chávez y el Terminal de Catia La Mar, ubicados en Gato Negro (Caracas), el pasaje tiene un valor de 40 bolívares.

Además, reiteraron que los domingos y días feriados el monto experimenta un ajuste del 20%.

"¡Nuevas tarifas, mismo compromiso con el Pueblo!", reza la publicación en la cuenta de Instagram @SITSSA_Ve.

Otros ajustes en los sistemas de transporte

Desde el pasado 22 de septiembre, el Instituto Municipal de Transporte Colectivo y Urbano de pasajeros del Municipio Maracaibo (IMTCUMA) implementó un incremento en las tarifas del transporte público y quedaron fijadas de la siguiente manera: