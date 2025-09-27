SITSSA anuncia nuevas tarifas en rutas urbanas y suburbanas (+Detalles)

A través de las redes sociales, el Sistema Integral de Transporte Superficial S.A. (SITSSA) anunció las nuevas tarifas urbanas y suburbanas que entrarán en vigencia a partir del lunes 29 de septiembre, en cumplimiento con lo establecido en Gaceta Oficial N° 43.218. De este modo, los usuarios deberán ajustar su presupuesto para garantizar sus traslados en el territorio nacional.
Bajo el lema de “viaja seguro y cómodo”, los ciudadanos podrán trasladarse desde Los Cortijos a Caucagüita por un precio de 30 bolívares. También, desde La California con destino a Brisas del Ávila por un monto de 30 bolívares.
Desde el terminal de Oriente, pueden dirigirse a diferentes ubicaciones, como:
-
La California: Por 30 bolívares.
-
Caucagua: Por 60 bolívares.
-
Higuerote: Por 68 bolívares.
-
Río Chico: Por 68 bolívares.
Mientras que desde el Terminal Hugo Chávez y el Terminal de Catia La Mar, ubicados en Gato Negro (Caracas), el pasaje tiene un valor de 40 bolívares.
Además, reiteraron que los domingos y días feriados el monto experimenta un ajuste del 20%.
"¡Nuevas tarifas, mismo compromiso con el Pueblo!", reza la publicación en la cuenta de Instagram @SITSSA_Ve.
Otros ajustes en los sistemas de transporte
Desde el pasado 22 de septiembre, el Instituto Municipal de Transporte Colectivo y Urbano de pasajeros del Municipio Maracaibo (IMTCUMA) implementó un incremento en las tarifas del transporte público y quedaron fijadas de la siguiente manera:
-
Pasaje urbano: 40 bolívares.
-
Adultos mayores y personas con discapacidad: Quedan exonerados.
-
Estudiantes: 50% de descuentos.