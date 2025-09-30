Hipismo

¡Recuperación Total! La yegua regresa en estado óptimo y es una candidata seria para la R38

La hija del triplecoronado Haskell se presenta como fuerte rival en La Rinconada

Por

Gustavo Mosqueda
Martes, 30 de septiembre de 2025 a las 11:05 am
Foto: José Antonio Aray
En la reunión número 38 que se realizará este domingo 5 de octubre del presente año en el Hipódromo Internacional La Rinconada, regresa a la pista Emma Princess después de 119 días sin correr en pruebas públicas.

La yegua presentada por Enrique Martínez correrá en la novena carrera, tercera válida pautada para la 4:20pm, en un  grupo hasta el momento de 10 participantes en distancia de 1.300 metros.

Reunión 38: Recuperación Total Yegua 5y6 nacional

La hija de Haskell en Alebrestada por Counselled, viene de ser retira por Disposición Reglamentaria el pasado ocho de junio del presente año, pero anterior a ese retiro tiene dos carreras previas en la que fue favorita y no pudo ganar con las montas de Yamper González y José Gilberto Hernández.

                                               

(Carrera número 78)

                                  

(Partió muy mal)

Entre sus rivales, destaca la presentada por el entrenador Freddy Petit: Natalia Princess, yegua que todas las corre bien y para esta ocasión recibe descargo de cuatro kilos por parte del jinete Márquez. En segundo lugar, Princesa Lucia: A pesar de que su última actuación fue puesta en averiguación indudablemente la mala partida afecta en los metros finales para que ganara, repite Véliz y el mismo recorrido de seguro venderá cara su derrota.

Estos han sido los ejercicios más recientes de Emma Princess: La Rinconada

Sep 12 K. Briceño E/S del aparato 23,2 35,3 48 (800) 61,3/ salió al tiro y muy bien con remate de 12.2.

Sep 27 K. Briceño E/P 16,4 29,4 42,1 (600) 54,2 2P 67,1 4P 82,1/ contenida y muy bien con remate de 12,2. Tal como se puede apreciar en la hoja de trabajo publicada por el Instituto Nacional de Hipódromos.

 

 

Hipismo