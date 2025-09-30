Carolina Tejera tildó de "ordinaria e hipócrita" a Norkys Batista

Suscríbete a nuestros canales

La actriz venezolana Carolina Tejera volvió a remeter en contra de su colega Norkys Batista. A través de un video la criolla expresó sin filtros fuertes palabras en contra de la actriz, modelo y exparticipante de “Top Chef VIP”, atreviéndose a tildarla de “Ordinaria e hipócrita”.

En el video que corre en las plataformas digitales como arroz, Tejera indicó que estuvo incómoda por estar en un mismo evento con Batista, considerándolo como una situación “Desagradable”. Ambas se vieron la cara en un evento en la ciudad del sol Miami, realizado por el periodista colombiano Luis Alfonso Borrego.

Fuertes palabras

“Ahorita en la alfombra roja me la conseguí, una persona que se la da de santurrona en las redes. Ella dice hasta groserías es muy ordinaria. Es una persona que hace poco tuvo un problema también en un restaurante, en un local con un cubano, porque esta parejita llegó ahí dándoselas de la última Coca-Cola del desierto, que había que atenderlos porque ellos son los que son”, comentó sin filtros.

Tejera recordada por trabajar en la novela “Gata Salvaje”, comentó que realizó algunas entrevistas y se fue rápido del evento para evitar toparse con la Miss Nueva Esparta en el Miss Venezuela 1999.

“Qué desagradable conseguirme a esta tipa en la alfombra roja. Menos mal que yo hice mis entrevistas y me fui. Yo prefiero retirarme por el bienestar de todos”, dijo.

Carolina en contra Telemundo

La también modelo nacida el 14 de octubre de 1976, se fue en contra de Telemundo por haber metido a Norkys en la última temporada del show “Top Chef VIP”.

“Qué hipócrita eres y más hipócrita la gente que te apoya”, comentó en el polémico clip.

Hasta el momento la exreina de belleza y empresaria no ha salido en su defensa por las declaraciones de Tejera, quien no es la primera vez que la ataca.