Mira los números de Gleyber Torres jugando en Playoffs (+Detalles)

Gleyber Torres se ha convertido en uno de los pilares ofensivos de los Tigres de Detroit durante la temporada 2025. Su llegada al equipo ha dado un impulso importante al lineup, aportando poder, consistencia y experiencia en momentos cruciales del juego. La combinación de su juventud y su bagaje en postemporada lo hace un referente natural dentro del vestuario, y su impacto va más allá de los números, inspirando a sus compañeros en los momentos de presión.

Desde su debut en los playoffs con los Yankees de Nueva York, Torres ha demostrado que puede rendir en escenarios de alto calibre. Su capacidad para conectar hits oportunos y generar carreras ha sido una constante que Detroit espera aprovechar para fortalecer su presencia en los momentos decisivos de la temporada.

Trayectoria en el mes de octubre para el caraqueño

En total, "El De Caracas" suma 45 juegos en la postemporada, con una línea de bateo combinada en octubre de .267/.359/.436. Durante esos encuentros, conectó siete jonrones, produjo 25 carreras impulsadas y registró 46 hits, acumulando experiencia valiosa que ahora pone al servicio de los Tigres. Estas cifras abarcan sus apariciones en los playoffs de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2024, cuando defendía los colores de los Yankees.

La importancia de Gleyber Torres con Detroit se ha reflejado también en la regularidad de su producción durante la temporada 2025. En 145 juegos, conectó 136 hits, incluidos 16 jonrones, remolcó 74 carreras y anotó 79, dejando un promedio de bateo de .256. Su rendimiento constante y su experiencia en momentos de presión lo consolidan como uno de los jugadores más valiosos del roster, capaz de cambiar el rumbo de los juegos tanto en la temporada regular como en situaciones de postemporada.