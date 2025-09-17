Gleyber Torres superó marca histórica de Pablo Sandoval en MLB (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Gleyber Torres pese a que actualmente está atravesando por un pequeño bache ofensivo, ha sido de los venezolanos con mejor rendimiento en la temporada 2025 de Grandes Ligas. En su más reciente juego, el pasado martes 16 de septiembre, el segunda base de los Tigres de Detroit llegó a 16 jonrones en el presente año.

"El De Caracas", como es apodado, está en camino a los 1000 hits en su carrera y ya este año superó la barrera de los 150 cuadrangulares, lo que demuestra que es un pelotero productivo y determinante. El llegar a Detroit esta campaña le sirivió mucho, porque ha mostrado una nueva cara ofensiva.

Con su más reciente jonrón, Torres superó marca de nada más y nada menos que Pablo Sandoval, uno de los venezolanos con mejor carrera y rendimiento a lo largo de la historia de MLB.

Gleyber Torres dejó atrás al "Kung Fu Panda" Sandoval

Con su jonrón ante Guardianes de Cleveland, Torres alcanzó los 154 cuadrangulares en su carrera, superando así los 153 de Pablo Sandoval, quien disputó 14 campañas en el mejor béisbol del mundo. De esta forma, el caraqueño de 28 años se adueña del puesto 22 entre los venezolanos con más vuelacercas en la historia de la MLB.

El siguiente reto para el camarero será alcanzar a Alex González, ex campocorto que conectó 157 cuadrangulares en su trayectoria. El ritmo que mantiene el jugador de Detroit lo perfila para seguir escalando posiciones en este listado, consolidándose como uno de los bates más productivos de Venezuela en las Grandes Ligas.

En la presente campaña de MLB, Gleyber Torres batea para .254, con 125 hits, entre ellos 21 dobles y 16 jonrones. Además, cuenta con 73 carreras remolcadas, 77 anotadas y cuatro robos de base, esto en 135 juegos con Detroit.