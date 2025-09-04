¡Vigente! Pablo Sandoval la desapareció en el circuito independiente (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Han pasado 13 años desde que Pablo Sandoval logró ser coronado como Jugador Más Valioso (MVP) de la Serie Mundial con Gigantes de San Francisco. Ahora, más de una década después, el infielder sigue dejando grandes presentaciones.

"Kung Fu Panda", como es reconocido por los aficionados del beisbol ahora no da sus batazos en el "Big Show", sino en el circuito de Ligas Independientes de Estados Unidos, más específicamente en la Atlantic League.

El "Panda" sigue vigente

Allí viste los colores de Staten Island FerryHawks, equipo con el cual ha dado ya varios jonrones, el último de ellos este 3 de septiembre, para aportar en la victoria 12-3 de su equipo ante Hagerstown Flying Boxcars.

Pablo Sandoval destacó entre los mejores de Staten Island, al remolcar tres rayitas, producto de su cuadrangular por lo más profundo del jardín derecho, para seguir estirando la ventaja.

Pablo Sandoval ha destacado en Liga Independiente

Para él, fue su bambinazo número 13 del año, añadiéndole a esa cifra unos 13 dobletes e incluso un triple, con 56 carreras impulsadas y 35 anotadas, mostrando un average de .234 en 92 juegos.

Un rendimiento similar al de 2024, cuando brilló con 24 dobletes y 10 cuadrangulares, además de 79 empujadas y 58 pisadas al plato en 120 encuentros con los FerryHawks.