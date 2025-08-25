¿Cuándo se incorporaría Pablo Sandoval a los Navegantes del Magallanes para la 2025/26? (+Declaraciones)

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025/26 pinta para ser una muy importante para los Navegantes del Magallanes. Luego de volver a la postemporada en la 2024/25, el equipo filibustero tiene ahora la misión de regresar a una Serie Final, instancia que no pisan desde la 2021/22, año en el que se alzaron como campeones por vez número 13 en su historia.

Para intentar lograr con éxito esta misión, los carabobeños han realizado una enorme cantidad de movimientos en su roster, liderados por el nuevo gerente deportivo de la institución, Federico Rojas, quien luce determinado a armar un equipo sumamente fuerte, con piezas de primer nivel.

Además, "La Nave" también intentará contar con varios de sus ídolos, entre los que se encuentra Pablo Sandoval, quien no juega en la LVBP justamente desde aquella zafra 2021/22. El "Panda" ha manifestado su deseo de jugar, y según le comentó el gerente Federico Rojas a Meridiano, también tiene decidida su fecha de incorporación en caso de que se concrete su participación.

¿Cuándo llegaría Pablo Sandoval?

En una conversación exclusiva con Meridiano, Federico Rojas, gerente deportivo de la novena eléctrica, confirmó nuevamente que Pablo Sandoval ha mostrado interés en jugar en la temporada 2025/26. Sin embargo, aclaró que de darse esta situación, no sería desde el primer día de la campaña.

"Pablo ha manifestado su interés en jugar, pero no desde el primer día. Su intención sería jugar desde el mes de noviembre", resaltó el antiguo jugador de los Gigantes de San Francisco, quien se uniformó con "La Nave" en 2024, pero durante el "Choque de Gigantes", torneo realizado en Miami.

Actualmente, Pablo Sandoval ve acción con los Staten Island Ferry Hawks, de la Liga del Atlántico, en donde batea para .231/.313/.374/.687, con 12 cuadrangulares y 55 impulsadas en 342 turnos, por lo que a sus 39 años todavía tiene mucho para dar en el beisbol.