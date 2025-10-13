Sistema Patria: Conoce los bonos que serán pagados en las próximas horas

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Venezuela continúa fortaleciendo sus políticas de apoyo social a través del Sistema Patria, con la entrega de diversos bonos esta semana . Dicha medida busca respaldar económicamente a millones de ciudadanos, en especial a los sectores más vulnerables.

Bonos activos durante la segunda semana de octubre

Durante esta semana, los beneficiarios inscritos en la plataforma Patria podrán recibir diversos subsidios. Entre ellos destacan:

Gran Misión Chamba Juvenil: destinado a jóvenes entre 15 y 35 años para promover su desarrollo laboral y formativo. Monto: 1.057,50 bolívares.

Somos Venezuela: orientado a brigadistas y trabajadores sociales desplegados en todo el país. Monto: 1.057,50 bolívares.

Asimismo, entre los bonos más importantes del mes destaca el Ingreso Contra la Guerra Económica, que será distribuido en tres fases según el tipo de beneficiario:

Trabajadores públicos: lunes 13 de octubre, con un pago superior a 13.800 bolívares (120 dólares indexados).

Jubilados del sector público: viernes 17 de octubre, con 12.880 bolívares.

Pensionados del IVSS y Amor Mayor: martes 21 de octubre, con 5.750 bolívares.

Los depósitos serán confirmados mediante mensajes enviados desde los números cortos 3532 o 67373, donde se notificarán los detalles de cada transferencia.

Foto: Sistema Patria

Cómo cobrar los bonos a través del Sistema Patria

El cobro de los bonos asignados se realiza exclusivamente desde la página oficial www.patria.gob.ve, donde cada usuario puede aceptar el beneficio y transferir los fondos a su cuenta bancaria.

Los pasos a seguir son:

Ingresar con número de cédula y contraseña personal. Entrar a la sección “Protección Social” y aceptar el bono disponible. Dirigirse al Monedero Patria y elegir la opción “Retiro de fondos”. Seleccionar el monto, la cuenta bancaria registrada y confirmar la operación.

También se recomienda instalar la app veMonedero, una herramienta móvil que permite gestionar y consultar los depósitos de manera rápida y segura.