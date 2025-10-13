Sistema Patria: Conoce los bonos que serán pagados en las próximas horas

El Gobierno de Venezuela continúa fortaleciendo sus políticas de apoyo social a través del Sistema Patria, con la entrega de diversos bonos esta semana . Dicha medida busca respaldar económicamente a millones de ciudadanos, en especial a los sectores más vulnerables.
NOTAS RELACIONADAS
Bonos activos durante la segunda semana de octubre
Durante esta semana, los beneficiarios inscritos en la plataforma Patria podrán recibir diversos subsidios. Entre ellos destacan:
Gran Misión Chamba Juvenil: destinado a jóvenes entre 15 y 35 años para promover su desarrollo laboral y formativo. Monto: 1.057,50 bolívares.
Somos Venezuela: orientado a brigadistas y trabajadores sociales desplegados en todo el país. Monto: 1.057,50 bolívares.
Asimismo, entre los bonos más importantes del mes destaca el Ingreso Contra la Guerra Económica, que será distribuido en tres fases según el tipo de beneficiario:
- Trabajadores públicos: lunes 13 de octubre, con un pago superior a 13.800 bolívares (120 dólares indexados).
- Jubilados del sector público: viernes 17 de octubre, con 12.880 bolívares.
- Pensionados del IVSS y Amor Mayor: martes 21 de octubre, con 5.750 bolívares.
Los depósitos serán confirmados mediante mensajes enviados desde los números cortos 3532 o 67373, donde se notificarán los detalles de cada transferencia.
Cómo cobrar los bonos a través del Sistema Patria
El cobro de los bonos asignados se realiza exclusivamente desde la página oficial www.patria.gob.ve, donde cada usuario puede aceptar el beneficio y transferir los fondos a su cuenta bancaria.
Los pasos a seguir son:
- Ingresar con número de cédula y contraseña personal.
- Entrar a la sección “Protección Social” y aceptar el bono disponible.
- Dirigirse al Monedero Patria y elegir la opción “Retiro de fondos”.
- Seleccionar el monto, la cuenta bancaria registrada y confirmar la operación.
También se recomienda instalar la app veMonedero, una herramienta móvil que permite gestionar y consultar los depósitos de manera rápida y segura.