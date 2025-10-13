¡La pelota caliente regresa a la pantalla! Meridiano listo para el 80 Aniversario de la LVBP con el mejor staff

Suscríbete a nuestros canales

A solo días del inicio de la temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), que este año celebra su 80 aniversario, el equipo de Meridiano se declara listo para llevar toda la emoción de la pelota criolla a los hogares venezolanos.

Expectativas altas para la temporada aniversario

Carlos Colón y Germán Jaspe, parte fundamental del staff de narradores y comentaristas, compartieron sus impresiones y las grandes expectativas que rodean la nueva zafra.

"Es un nuevo año, una nueva temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional", expresó Carlos Colón. "Comenzamos este mismo miércoles con el juego inaugural con el campeón Cardenales de Lara recibiendo a los Tigres de Aragua y realmente creo que las expectativas no pueden estar más altas".

El entusiasmo se basa en la tradición, ya que Meridiano es especialista en la cobertura de eventos deportivos de envergadura. Colón destacó que, al ser una temporada de aniversario, la relevancia es aún mayor. "Siempre es una expectativa muy alta, sobre todo porque este canal es un canal de tradición y un canal que se ha especializado en transmitir los eventos más importantes de nuestra pelota y, por supuesto, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional en su 80 aniversario no es la excepción", afirmó.

La temporada 2025-2026 de la LVBP marca un hito al conmemorar 80 años de historia de la liga. El juego inaugural mencionado, Cardenales de Lara (el campeón de la zafra anterior) contra Tigres de Aragua, es uno de los choques más esperados y será la carta de presentación.

Despliegue multiplataforma

Meridiano no se limitará al día inaugural. Germán Jaspe detalló el amplio calendario de transmisiones exclusivas que manejarán.

"Te cuento, un staff de narradores y comentaristas que tendrán la posibilidad y la oportunidad que tendremos la oportunidad de estar los días miércoles en exclusiva en señal abierta y de manera gratuita y también en Daily Motion", explicó Jaspe, resaltando la accesibilidad de las transmisiones. "Pero hablamos también de los viernes y algunos sábados donde tendremos oportunidad de seguir llevando a la pantalla de cada uno de los hogares venezolanos la emoción del béisbol".

El equipo de transmisión contará con un plantel estelar que incluye a Carlos Colón, German Jaspe, Fryddmar Álvarez, Mariángel Osorio Sulbarán y Fransheska Hidalgo.

El llamado a la afición: no solo televisión

La cobertura de Meridiano trasciende la señal abierta, consolidándose como un medio multiplataforma.

Carlos Colón hizo un llamado a los fanáticos para que no se pierdan el seguimiento a través de todos sus canales. "La invitación es a que disfruten de los juegos por la pantalla de los especialistas en deportes. Como tú bien lo dices, no es solamente por la pantalla de televisión, sino que también lo vamos a tener en el Daily Motion... también lo vamos a tener en nuestra página web," comentó.

Esto significa que los seguidores podrán disfrutar los partidos en vivo a través del streaming oficial de Meridiano. Además, el contenido exclusivo y la interacción se extenderán a las redes sociales. "La invitación es no solamente a que nos vean, sino que también a que nos sigan en @meridianoonline", concluyó Colón, asegurando una experiencia completa para el fanático de la LVBP.

