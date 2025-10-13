Venezuela sacude el tablero internacional con el cierre de dos embajadas clave

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Venezuela anunció una importante reestructuración en su política exterior, que incluye el cierre de dos embajadas y la apertura de nuevas sedes diplomáticas en África.

La decisión fue dada a conocer por el canciller Yván Gil, quien explicó que la medida forma parte de la primera fase de reorganización del Servicio Exterior venezolano, enmarcada en los principios del Plan de la Patria y las 7 Transformaciones (7T), impulsadas por el Ejecutivo Nacional.

Embajadas que cierran: Noruega y Australia

El comunicado oficial detalla que las embajadas venezolanas en Noruega y Australia cesarán sus actividades en los próximos días. Esta acción responde, según el Ministerio de Relaciones Exteriores, a una “reasignación estratégica de recursos”, con el objetivo de optimizar la gestión diplomática y priorizar regiones clave para el desarrollo geopolítico del país.

No obstante, el Gobierno garantizó que la atención consular a los ciudadanos venezolanos en ambos países continuará activa mediante misiones diplomáticas concurrentes, cuyos detalles se informarán más adelante.

Foto: Cortesía

En contrapartida al cierre de las sedes en Europa y Oceanía, el Ejecutivo venezolano abrirá embajadas en Zimbabue y Burkina Faso. Con esta decisión, Caracas busca fortalecer su presencia en África y estrechar relaciones con naciones con las que comparte una visión de cooperación y respeto mutuo.

De acuerdo con Yván Gil, esta expansión diplomática responde al interés de impulsar vínculos económicos, políticos y culturales, además de reforzar los lazos históricos entre América Latina y el continente africano.

El canciller Gil destacó que esta medida está alineada con los ejes del Plan de la Patria 2025, que busca consolidar un Estado más eficiente y con mayor proyección internacional.

La Cancillería aseguró que esta es solo la primera etapa de un proceso que continuará evaluando otras misiones para garantizar un equilibrio entre eficiencia, soberanía y proyección global.