Barcelona es tentado nuevamente por Lamine Yamal con esta millonaria cifra

El FC Barcelona tiene en la actualidad uno de los mejores equipos del mundo, que sigue como candidato a llevarse distintos títulos en la temporada. En parte, esto es gracias a la camada de jóvenes que tiene, que han dado un impulso directo a la institución, comandados por Lamine Yamal.

Sobre este último siguen saliendo noticias cada día y por razones diversas. Las más reciente sobre un nuevo pretendiente en su lista, que estaría dispuesto a lanzar la casa por la ventana por hacerse de los servicios del canterano culé.

El club en cuestión sería Al Hilal, que habría preparado la emboscada por el jugador con una oferta de hasta 400 millones de euros por el habilidoso extremo español.

Sin embargo, del lado de la institución catalana la respuesta habría sido contundente al negar esa y futuras propuestas por un futbolista que consideran estructural y clave para los años venideros de la entidad.

Lamine Yamal y su contrato con el Barcelona

Hay que decir que desde el alto mando azulgrana se han asegurado de mantener a la perla culé dentro del proyecto de futuro, en el que tiene una gran expectativa por lo que pueda construir con todo su talento.

La primera gran demostración del club fue haberlo renovado hasta 2031, formalizado en julio de 2025 y que trajo consigo otro gesto importante, que no fue otro a darle la camiseta con el número 10, dorsal que llevara la mítica leyenda del equipo, Lionel Messi.

Esos dos aspectos sobre la mesa configuran una respuesta clara de cómo ve Barcelona el vínculo con Lamine Yamal, que con 18 años de edad ya es un fijo en el once titular de Hansi Flick y un emblema del estilo que tiene la plantilla.