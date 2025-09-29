La temporada 2025 de Gleyber Torres superó las expectativas de los Tigres (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Tigres de Detroit jugarán, por segunda temporada consecutiva, la Serie de Comodines de la Liga Americana. A diferencia del año pasado, cuentan con piezas que pueden colaborar a que el conjunto bengalí avance más allá de la serie de divisionales.

Una de ellas es el segunda base criollo Gleyber David Torres Castro, quien ha sido pieza importante en la ofensiva del equipo durante toda la temporada. El camarero llegó al conjunto felino durante la temporada baja, tras finalizar su contrato con los Yankees de Nueva York.

La 2025 de Gleyber

En su primera campaña con el conjunto de Detroit, Gleyber David vio acción en 145 encuentros: 134 de ellos en la intermedia y el resto como bateador designado.

Tuvo línea ofensiva de .256/.358/.387 (Avg/Obp/Slg); en 532 apariciones al bate, el estelar jugador conectó 136 imparables, 16 cuadrangulares, anotó 74 e impulsó 74. Ha recibido 85 boletos y se ha ponchado en 101 ocasiones.

En comparación con su año anterior, con los Yankees de Nueva York, Torres tuvo un retroceso en algunas métricas, sin embargo, mejoró en otras.

Por ejemplo, esta campaña conectó 136 imparables, 15 menos que la 2024; no obstante, recibió 85 bases por bolas, 20 más que la temporada pasada; por lo que su porcentaje de embasado (OBP) creció 28 puntos con respecto a la zafra pasada de .330 a .358.

Aunque no fue su mejor campaña en cuanto a promedio de bateo, pues bateó para .256; llegó más veces a las almohadillas que todas sus temporadas anteriores. Solo comparable con la temporada recortada 2020.

Gleyber Torres se encuentra en su octava temporada en Las Mayores, esta es su primera con el conjunto de Detroit. El camarero tiene un promedio vitalicio de .264, con 1006 hits, 154 jonrones y 515 carreras impulsadas.