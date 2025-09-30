Hijo de An Serafini vuelve tras 147 días a La Rinconada y se apuntará para la gloria en el 5y6

Suscríbete a nuestros canales

El mes de octubre será el mes de las buenas competencias, pruebas selectivas de lujos entre la más destacada del calendario será el Clásico Internacional Simón Bolívar (GI) y un tercer meeting que avanza con mucho éxito en el hipódromo La Rinconada.

Con un total de 12 carreras que, para está ocasión no habrá eventos selectivos de grado, será la cartelera para la trigésima octava reunión del presente año, mientras que la jornada para el 5y6 Nacional se disputará a la altura de la séptima carrera a partir de las 3:30 de la tarde.

An Rovi: Reaparece 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

La décima del programa, cuarta válida para el juego de las mayorías es para caballos nacionales e importados de seis y más años, ganadores de una y dos carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), para el recorrido de 1.300 metros y tendrá un premio adicional a repartir de 22 mil 100 dólares.

El alazán An Rovi (número 10) será uno de los competidores para está prueba válida, conducido por el aprendiz Ángel Ybarra y se estrenará en la cuadra del entrenador José García para el Stud Cuchilla.

El hijo del ganador selectivo An Serafini en Top Dream por Voyageur hará su regreso a la pista luego de 147 días sin correr, pues en su última actuación del 11 de mayo, llegó noveno a 13 de cuerpos del ganador Astrofísico.

El nuevo pupilo de García viene con ejercicios cómodos en la arena caraqueña, donde el más reciente fue el día sábado 27 de septiembre trabajó de segunda vuelta y registró 73,2 para 1.000 metros, en pelo, cómodo publicado por el sitio web de jockey pronósticos.