Karina García anuncia su ruptura con Altafulla: este es el comunicado

La exparticipante de “La Casa de los Famosos Colombia 2025”, Karina García, rompió el silencio este 29 de septiembre al confirmar lo que ya muchos venían especulando: su relación con el cantante Andrés Altafulla ha llegado a su fin.

Fue a través de sus historias en Instagram que la modelo paisa decidió dar la cara ante sus seguidores y hablar desde el corazón. “Con el corazón en la mano, quiero contarles que mi relación sentimental llegó a su fin”, fue parte de su mensaje.

El comunicado de Karina García

En su publicación, Karina dejó claro que, desde el momento de la ruptura, que ocurrió hace aproximadamente quince días, ha mantenido una política de “contacto cero” con el cantante.

También pidió respeto y espacio para transitar su proceso de sanación, pese a que su expareja aún mantiene en medios de comunicación que tienen una relación: “No sé cuál sea la intención de dar a entender que aún estamos juntos cuando estoy tratando de soltar”.

En este sentido, admitió que, es una situación que la tiene triste al igual que pensar en que su público, el cual se apodó ‘Karifulla’ siga ilusionado con una “relación que ya no existe”.

Por otro lado, la antioqueña dejó un mensaje de reflexión: “No me arrepiento de haber amado, de haber entregado tanto (…) sigo creyendo firmemente que el amor existe, y que es el sentimiento más lindo del mundo”.

En otra historia, resaltó el valor que está dispuesta a darse. “Hoy decido elegirme con amor propio y determinación, estando segura que Dios tiene cosas hermosas para mi vida. Enfoquémonos en todas las cosas buenas que vienen”, escribió.

El silencio de Altafulla

Mientras Karina hablaba con las palabras que llevan peso, el ganador del reality de RCN optó por el silencio. Hasta ahora, no ha emitido comentario alguno sobre la terminación de la relación, y aunque su perfil aún contiene publicaciones compartidas con Karina y familiares, no ha hecho aclaraciones públicas.

Sin embargo, vale recordar que, el pasado 18 de septiembre nuestro equipo de Meridiano entrevistó al costeño y, en ese momento él aseguró estar más firme que nunca con Karina y sus hijos Isabella y Valentino, lo cual difiere de la versión de García que asegura que, hace 15 días ya no estaban juntos.