Alba Roversi comparte momento íntimo con su pareja desde el jacuzzi

Durante su paso por Venezuela, la emblemática actriz venezolana, Alba Roversi, dejó a sus seguidores con el corazón palpitando al compartir un íntimo momento en la Isla de Margarita con su esposo, Richard González.

En un video colgado en sus redes sociales, la artista publicó lo que fue su última noche en su casa de la isla, la cual estuvo cargada de mucho romance, pasión y felicidad… ¡desde el jacuzzi!

Alba Roversi feliz junto a su esposo

La publicación en Instagram, muestra a Roversi en un jacuzzi, rodeada de luces suaves, risas, besos y bebidas compartidas. La música de fondo se volvió testigo de una velada llena de calma y mucho romanticismo.

Después de un tierno beso, Alba expresó: “Salud mi gente bella, que los estamos trayendo a esta intimidad. Nos estamos despidiendo de nuestra casita en Margarita y muy agradecidos porque podemos disfrutar de este momento”.

“Disfrutar de todo lo que nos brindó, mucha gente querida y hermosa de esta isla. Si Dios quiere, dentro de unos cuantos meses vamos a estar de regreso aquí”, añadió la eterna ‘Ligia Elena’.

Asimismo, informó que, están trabajando en las reparaciones de su casa para poder volver a ella y gozar una vez más de su nidito en la hermosa isla. “Lo merecemos”, expresó antes de sumergirse en su jacuzzi.

La visita de Alba a Venezuela

La actriz, que se casó con Richard, siendo este su cuarto matrimonio, regresó a Venezuela en el mes de agosto tras radicarse en Miami en 2019. ¿El motivo? Mucho trabajo y la necesidad de compartir más tiempo con su familia.

Durante su paso por nuestras tierras, Alba presentó su monólogo “Esperanza inútil” y, también se presentó en el Centro Cultural Chacao junto a Dora Mazzone y Marianela Salazar en la pieza teatral “Monólogos de la Vagina”.

Aunque la estrella criolla prometió seguir trabajando en Venezuela, en este mes de octubre estará llevando su proyecto teatral en solitario por países como Panamá y Estados Unidos.