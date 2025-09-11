Alba Roversi llegó a Venezuela para quedarse: “Es una bendición de Dios” (+Entrevista)

Suscríbete a nuestros canales

Desde el mes de agosto, la talentosísima actriz venezolana, Alba Roversi, se encuentra en su tierra natal después de vivir muchos años en los Estados Unidos, donde además de continuar con su carrera artística, también se desempeñó en otro tipo de labores.

Ahora, Roversi llega con mucha fuerza para presentar su monólogo “Esperanza Inútil”, el cual ya fue llevado a Isla de Margarita. Pero, además de su exitoso unipersonal, la actriz también se unió a Dora Mazzone y Marianela Salazar para revivir la icónica obra “Los Monólogos de la Vagina”.

Alba Roversi feliz de estar en su "tierrita"

En una entrevista para Meridiano, la eterna Ligia Elena expresó su gratitud por el calor y cariño que ha recibido de sus compatriotas y, también su felicidad por estar nuevamente en tablas venezolanas tras presentarse en importantes escenarios en el exterior.

“¿Cómo me puedo sentir? Feliz, bendecida, volver a tocar no solamente el afecto y roce de los venezolanos sino traerle buen teatro. Es una bendición de Dios”, afirmó.

Triple función de "Los Monólogos de la Vagina"

En una rueda de prensa, las protagonistas de esta pieza teatral producida por Carolina Rincón, anunciaron que, la función del día sábado 13 de septiembre ya está agotada, mientras que la del domingo 14 va por el mismo camino.

Frente a la respuesta positiva que ha recibido la convocatoria, el Centro Cultural Chacao abrió una nueva función el mismo domingo 14 a las 11 de la mañana, para que nadie se quede sin disfrutar de esta divertida pero reflexiva puesta en escena.

