Daniela Álvarez caminó orgullosa con su prótesis en París ¡Inspiración!

Daniela Álvarez es todo un ejemplo de superación, resiliencia y fuerza de cumplir los sueños. Y es que, la exSeñorita Colombia, tras perder su pierna se ha convertido en todo un referente para muchas mujeres, participando en desfiles como L'Oréal Paris, el lunes 29 de septiembre del 2025.

Una belleza luchadora

La conductora y conferencista viajó hasta la ciudad de París, para vivir la emoción de desfilar con fuerza y energía ataviada en un llamativo vestido negro.

Con enorme sonrisa y actitud se presentó Daniela en la larga pasarela, despertando aplausos y gritos en los presentes por ser inspiración de que las situaciones difíciles de la vida nunca deben ser una limitante para continuar trabajando por lo que se quiere.

Álvarez describió la experiencia como enfoque, trabajo y jamás rendirse, llevándola ha trabajar con la reconocida marca de belleza desde hace algunos años.

“Cuando una mujer latina y más cuando es colombiana se enfoca, sabe lo que quiere, trabaja por ello y no se rinde, puede llegar donde jamás ha imaginado. Un día me levanté sin una parte de mí y hoy estoy con las mujeres más grandes del mundo”, escribió en redes.

Estrellas en la Fashion Show

Al desfiles fueron invitadas grandes personalidades de la moda, música y belleza como Kendall Jenner, Cara Delevingne, Aishwarya Rai Bachchan, Viola Davis, Eva Longoria y Andie MacDowell.

La colombiana perdió el pie izquierdo debido a una isquemia que sufrió tras una cirugía abdominal en el año 2020.