Farándula

Fernando Delfino: Fallece el presentador y fashionista ¡Paz a su alma!

Por Elvis González
Martes, 23 de septiembre de 2025 a las 09:24 am
Fernando Delfino: Fallece el presentador y fashionista ¡Paz a su alma!
Fernando Delfino / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

La mañana de este martes 23 de septiembre se ha confirmado la muerte del fashionista y presentador venezolano Fernando Delfino. De acuerdo con información extraoficial el Arquitecto murió en Caracas, específicamente en la clínica Santa Paula, de un infarto.

NOTAS RELACIONADAS

Legado en la industria nacional 

Fernando trabajó por varios en el show “Más Plus”, del canal Venevisión Plus, espacio que compartió junto a Marisol Rodríguez, Cynthia Lander y Rafael Oropeza, hablando de la industria del entretenimiento nacional e internacional. 

También estuvo en una temporada del programa "Más Allá de la Belleza". 

 

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras
Martes 23 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula