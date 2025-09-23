Fernando Delfino: Fallece el presentador y fashionista ¡Paz a su alma!

Suscríbete a nuestros canales

La mañana de este martes 23 de septiembre se ha confirmado la muerte del fashionista y presentador venezolano Fernando Delfino. De acuerdo con información extraoficial el Arquitecto murió en Caracas, específicamente en la clínica Santa Paula, de un infarto.

Legado en la industria nacional

Fernando trabajó por varios en el show “Más Plus”, del canal Venevisión Plus, espacio que compartió junto a Marisol Rodríguez, Cynthia Lander y Rafael Oropeza, hablando de la industria del entretenimiento nacional e internacional.

También estuvo en una temporada del programa "Más Allá de la Belleza".