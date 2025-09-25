Univisión corre el riesgo de ser eliminado tras una decisión de Google

Suscríbete a nuestros canales

Ante la amenaza de ser eliminado del paquete principal en YouTube TV, Univisión rechazó esta decisión de Google catalogándola como un acto discriminatorio hacia los latinos en Estados Unidos.

Durante décadas la cadena de televisión ha sido puente entre la comunidad hispana y la información verás, sin embargo, esto se ve afectado luego de la decisión de Google de borrar a Univisión de su catálogo y obligando a “pagar un ‘impuesto hispano’ del 18% por noticias confiables”.

Millones de personas se verán afectadas por esta medida debido a que el canal forma parte de su ADN y están orillados a pagar por su contenido informativo, deportivo y de entretenimiento.

Comunicado de Univisión

Las redes sociales de Televisa Univision se activaron para enviar un mensaje contundente a la plataforma y condenar que, a partir de este 30 de septiembre Google eliminará a Univisión de YouTube TV.

“Esto reduciría la disponibilidad de nuestra programación para sus clientes y les cobraría más por acceder a Univision en los momentos que más importan. Univision es a donde recurren los hispanos para prepararse para situaciones complejas e informarse sobre emergencias como tormentas o cuando quieren participar en nuestra democracia”, continúa la carta.

En el comunicado resaltaron que durante las elecciones presidenciales en Estados Unidos el presidente Donald Trump, el voto latino fue determinante en su victoria.

“El año pasado el presidente Trump comprendió el poder del voto hispano al interactuar directamente con la audiencia de Univision, cuyo voto resultó decisivo en las elecciones presidenciales. Las acciones discriminatorias de Google y YouTube TV amenazan con silenciar a los hispanos y relegarlos a ciudadanos de segunda clase. ¿Pagar más o perder el acceso a Univision? Los hispanos no deberían tener que elegir entre estas dos opciones”, añade el mensaje de Daniel Alegre, el CEO de Televisa Univision.